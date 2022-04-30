Помер найвпливовіший футбольний агент світу Міно Райола

Помер відомий футбольний агент Міно Райола. Йому було 54 роки. Про смерть нідерландця повідомила його сім’я на його офіційній сторінці у Twitter.

— З глибокою скорботою повідомляємо, що помер найдбайливіший і найнеймовірніший футбольний агент із усіх, хто коли-небудь жив. Міно боровся до кінця з тією ж старанністю, яку він вкладав у переговорні процеси, захищаючи своїх футболістів, – йдеться у повідомленні родини Райоли.

У зверненні зазначається, що Райола “написав новий розділ у сучасній історії футболу”. Родина попросила шанобливо ставитися до приватного життя сім’ї та друзів у цей сумний момент і подякувала за підтримку.

Нідерландець італійського походження був прооперований у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані через захворювання легенів, не пов’язане з Covid-19.

Міно Райолу називають найвпливовішим агентом світу. Він представляв інтереси Златан Ібрагімович, Ерлінга Голанда, Марко Вератті, Джанлуїджі Доннарумми, Поля Погба, Генріха Мхітаряна, Маттейс Де Лігта та багатьох інших відомих гравців.

У січні повідомлялося про екстрену госпіталізацію Райоли в Мілані, пізніше чутки були спростовані його оточенням. 28 квітня з’явилася інформація про смерть Райоли, але її того ж дня спростували, зазначивши, що агент перебуває у важкому стані в лікарні, але живий.