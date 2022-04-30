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Факти / Спорт

Помер найвпливовіший футбольний агент світу Міно Райола

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Міно Райола

Помер відомий футбольний агент Міно Райола. Йому було 54 роки. Про смерть нідерландця повідомила його сім’я на його офіційній сторінці у Twitter.

— З глибокою скорботою повідомляємо, що помер найдбайливіший і найнеймовірніший футбольний агент із усіх, хто коли-небудь жив. Міно боровся до кінця з тією ж старанністю, яку він вкладав у переговорні процеси, захищаючи своїх футболістів, – йдеться у повідомленні родини Райоли.

У зверненні зазначається, що Райола “написав новий розділ у сучасній історії футболу”. Родина попросила шанобливо ставитися до приватного життя сім’ї та друзів у цей сумний момент і подякувала за підтримку.

Нідерландець італійського походження був прооперований у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані через захворювання легенів, не пов’язане з Covid-19.

Міно Райолу називають найвпливовішим агентом світу. Він представляв інтереси Златан Ібрагімович, Ерлінга Голанда, Марко Вератті, Джанлуїджі Доннарумми, Поля Погба, Генріха Мхітаряна, Маттейс Де Лігта та багатьох інших відомих гравців.

У січні повідомлялося про екстрену госпіталізацію Райоли в Мілані, пізніше чутки були спростовані його оточенням. 28 квітня з’явилася інформація про смерть Райоли, але її того ж дня спростували, зазначивши, що агент перебуває у важкому стані в лікарні, але живий.

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Фото: Getty Images

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