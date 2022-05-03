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Факти / Спорт

Збірна України стартувала з дев’ятьма медалями у перший день Дефлімпіади-2021

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дефлімпійці

Збірна України розпочала виступи на Дефлімпіаді-2021 у Бразилії. Вже першого дня наші спортсмени здобули дев’ять медалей (шість золотих, дві срібні та одну бронзову) у трьох видах спорту.

Перший змагальний день Національна дефлімпійська збірна України розпочала з золота в дебютному виді спорту – велоспорті. Чемпіонкою у спринті на дистанції 1 000 метрів стала Єлизавета Топчанюк.

Українська збірна з карате завершила перший змагальний день Дефлімпіади-2021 із трьома золотими та двома срібними нагородами. Чемпіонами в куміте стали Карина Янчук у категорії до 68 кг, та Олександр Махно в категорії до 84 кг. Ще один українець Микола Пантюшин завершив змагання в понад 84 кг зі сріблом.

Також у дисципліні ката Олександр Черняєв здобув золоту медаль, а також срібло в чоловічих командних змаганнях разом із Олександром Кальником і Олександром Тритяком.

А національна дефлімпійська збірна команда з плавання поставила яскраву крапку першого змагального дня, здобувши дві золоті та одну бронзову медалі.

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Дебютант Ілля Султанов фінішував першим на дистанції 50 м батерфляєм. А в плаванні комплексним стилем на 200 м третє місце посіла Ірина Терещенко.

Також українська команда стала найкращою в естафеті 4х100 м вільним стилем. Золото у фіналі принесли Олексій Литвиненко, Ілля Султанов, Олексій Коломієць та Максим Дудник.

Дефлімпійські ігри – це мультиспортивні ігри серед людей із порушенням слуху. Дефлімпіада-2021 відбувається у бразильському місті Кашиас-ду-Сул.

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