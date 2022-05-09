Зінченко потренувався з 10-річним біженцем з України на базі Манчестер Сіті

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко потренувався із 10-річним хлопчиком із України на базі свого клубу.

25-річний футболіст опублікував світлини з тренування на своїй сторінці в Instagram та поділився історією дитини.

Зінченко зазначив, що провів тренування із 10-річним хлопцем Андрієм, який, як і більшість украхнців, був змушений разом із родиною залишити свою домівку через війну.

— Ще 75 днів тому цей хлопчик мріяв стати футболістом і безтурботно тренувався зі своєю командою. Сьогодні ж він мріє лише про одне – про мир у нашій країні. Про спокій. Про нормальне життя у себе вдома. Мені дуже боляче від того, що через війну, розв’язану Росією, таких дітей, як Андрій, сьогодні в Україні дуже багато. Позбавлених дитинства, а ще гірше – життя, – написав гравець.

Захисник містян висловив сподівання, що “скоро настане день української перемоги”.

— І тоді всі діти зможуть знову проживати своє безтурботне дитинство, сповнене дитячих мрій та позитивних емоцій, які сьогодні на кілька хвилин зміг відчути Андрій на тренуванні Манчестер Сіті. Слава Україні!, – зазначив Зінченко.

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1 травня збірна України з футболу прибула до тренувального центру Футбольного союзу Словенії, де готуватиметься до матчів плей-оф відбору на ЧС-2022. У складі делегації, які приїхали з України, були лише четверо футболістів – Дмитро Різник, Олександр Піхальонок, Сергій Булеца та Олексій Гуцуляк.

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Згодом до них долучилися футболісти донецького Шахтаря та київського Динамо. Українські легіонери приєднаються до команди після завершення чемпіонатів у країнах, де вони виступають.