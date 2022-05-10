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Факти / Спорт

Без групового етапу: УЄФА оголосив про новий формат єврокубків із 2024 року

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Лига чемпионов Трофей

Європейський футбольний союз (УЄФА) оголосив про зміни у форматі єврокубків із сезону-2024/25. Про це повідомляє пресслужба футбольної організації.

Виконавчий комітет УЄФА підтвердив відмову від групового етапу за участю 32 команд у його нинішній формі. З сезону-2024/25 замість групового етапу буде єдина ліга із 36 клубами. Основна сітка Ліги чемпіонів буде розіграна за швейцарською системою.

Це означає, що команди більше не гратимуть із трьома суперниками двічі — вдома та в гостях. Натомість кожен клуб проведе вісім матчів проти восьми різних команд, чотири на своєму полі та чотири на чужому.

Вісім найсильніших клубів автоматично вийдуть у плей-оф, а команди, що посіли місця з дев’ятого до 24-го, візьмуть участь у двоматчевих стикових поєдинках за право зіграти в 1/8 фіналу.

Команди, як і раніше, потраплятимуть до неї за результатами виступів у внутрішніх змаганнях.

Також УЄФА відмовиться від плану коефіцієнтів і з 2024 року даватиме два додаткові місця у Лізі чемпіонів двом країнам із найсильнішим європейським сезоном у попередньому сезоні, а не на основі коефіцієнтів команд за п’ять сезонів, як зараз.

Зараз дивляться

Аналогічні зміни будуть запроваджені у Лізі Європи (8 матчів) та Лізі конференцій (6 матчів). На загальному етапі в обох турнірах також зіграє 36 команд.

У фіналі Ліги чемпіонів у 2022 році зустрінуться англійський Ліверпуль та іспанський Реал Мадрид. Мерсисайдці у півфіналі здолали Вільярреал, а галактикос створили камбек у матчі з Манчестер Сіті на Сантьяго Бернабеу.

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Джерело: УЄФА

Фото: Depositphotos

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