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Факти / Спорт

Боруссія Менхенгладбах – Україна: де дивитися матч та прогноз букмекерів

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
збірна України з футболу

Збірна України з футболу та Боруссія Менхенгладбах проведуть товариський матч 11 травня. Спаринг відбудеться у Німеччині на стадіоні Боруссія Парк о 21.45 за київським часом.

Це перший контрольний матч синьо-жовтих в межах підготовки до півфінального поєдинку плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

Арена жеребців може вмістити 54 тис. глядачів. Для українських вболівальників вхід на неї буде безкоштовним.

Де дивитися матч Боруссія Менхенгладбах – Україна?

Традиційно матчі збірної України транслює ТРК Україна, але цього разу гру у прямому ефірі покажуть телеканали Футбол 1 та Індиго TV.

Також контрольний матч можна буде подивитися на YouTube-каналі УАФ.

Прогноз букмекерів на гру Боруссія М – Україна

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу України приймають ставки з коефіцієнтом 2.25. Успіх Боруссії оцінюють в 3.20. Нічия оцінюється коефіцієнтом – 3.40.

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Фото: УАФ

Список гравців, викликаних з українських клубів:

  • Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).
  • Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк).
  • Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш (усі — Динамо Київ), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК Дніпро-1).
  • Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо Київ).
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Фото: Depositphotos

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