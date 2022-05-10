Збірна України з футболу та Боруссія Менхенгладбах проведуть товариський матч 11 травня. Спаринг відбудеться у Німеччині на стадіоні Боруссія Парк о 21.45 за київським часом.

Це перший контрольний матч синьо-жовтих в межах підготовки до півфінального поєдинку плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

Арена жеребців може вмістити 54 тис. глядачів. Для українських вболівальників вхід на неї буде безкоштовним.

Де дивитися матч Боруссія Менхенгладбах – Україна?

Традиційно матчі збірної України транслює ТРК Україна, але цього разу гру у прямому ефірі покажуть телеканали Футбол 1 та Індиго TV.

Також контрольний матч можна буде подивитися на YouTube-каналі УАФ.

Прогноз букмекерів на гру Боруссія М – Україна

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу України приймають ставки з коефіцієнтом 2.25. Успіх Боруссії оцінюють в 3.20. Нічия оцінюється коефіцієнтом – 3.40.

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Список гравців, викликаних з українських клубів: