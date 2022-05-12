Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував перемогу українських футболістів у товариському матчі проти Боруссії.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Так, товариський матч між командами Боруссія Менхенгладбах і українською збірною завершився рахунком 1:2.
За словами Петракова, збірна не грала пів року, і він не працював пів року.
– Пів року не працював, почалася війна. Коли вийшов на поле, то був наче не у своїй тарілці. Але коли гра почалася, то втягнувся. Все добре, непоганий результат. У мене немає запитань до хлопців, на цьому етапі вони молодці, добре все зробили. Помилок дуже багато, будемо їх виправляти, – сказав головний тренер.
Петраков розповів, що атмосфера на матчі його дуже зворушила – навіть сльози на очі накотили.
– Дуже добре, що наша нація об’єдналася. Дякуємо українцям, що прийшли й підтримали, дякуємо німцям. Атмосфера була чудова, – наголосив тренер.
Нагадаємо, що збірна України обіграла Боруссію із рахунком 2:1. Голи забили: Носс (14) – Мудрик (9), Піхальонок (82).
Щодо гри футболістів Мудрика та Піхальонка, то Петраков зазначив, що це була контрольна гра, і нікого зараз не треба хвалити.
– Не треба робити поспішних висновків. Не треба хвалити хлопців. Попереду в нас головна гра. Я ще подумаю, кого виставити у складі. Це контрольний матч, а в офіційних все буде по-іншому. Хлопці забили, я їх похвалив, йдемо далі, – сказав головний тренер збірної.