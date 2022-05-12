Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував перемогу українських футболістів у товариському матчі проти Боруссії.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Так, товариський матч між командами Боруссія Менхенгладбах і українською збірною завершився рахунком 1:2.

За словами Петракова, збірна не грала пів року, і він не працював пів року.

– Пів року не працював, почалася війна. Коли вийшов на поле, то був наче не у своїй тарілці. Але коли гра почалася, то втягнувся. Все добре, непоганий результат. У мене немає запитань до хлопців, на цьому етапі вони молодці, добре все зробили. Помилок дуже багато, будемо їх виправляти, – сказав головний тренер.

Петраков розповів, що атмосфера на матчі його дуже зворушила – навіть сльози на очі накотили.

– Дуже добре, що наша нація об’єдналася. Дякуємо українцям, що прийшли й підтримали, дякуємо німцям. Атмосфера була чудова, – наголосив тренер.

Нагадаємо, що збірна України обіграла Боруссію із рахунком 2:1. Голи забили: Носс (14) – Мудрик (9), Піхальонок (82).

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Щодо гри футболістів Мудрика та Піхальонка, то Петраков зазначив, що це була контрольна гра, і нікого зараз не треба хвалити.