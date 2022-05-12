Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 78 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>417 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 060 дорослих
Факти / Спорт

У мене немає запитань до хлопців: Петраков прокоментував матч із Боруссією

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У мене немає запитань до хлопців: Петраков прокоментував матч із Боруссією

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував перемогу українських футболістів у товариському матчі проти Боруссії.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Так, товариський матч між командами Боруссія Менхенгладбах і українською збірною завершився рахунком 1:2.

За словами Петракова, збірна не грала пів року, і він не працював пів року.

– Пів року не працював, почалася війна. Коли вийшов на поле, то був наче не у своїй тарілці. Але коли гра почалася, то втягнувся. Все добре, непоганий результат. У мене немає запитань до хлопців, на цьому етапі вони молодці, добре все зробили. Помилок дуже багато, будемо їх виправляти, – сказав головний тренер.

Петраков розповів, що атмосфера на матчі його дуже зворушила – навіть сльози на очі накотили.

– Дуже добре, що наша нація об’єдналася. Дякуємо українцям, що прийшли й підтримали, дякуємо німцям. Атмосфера була чудова, – наголосив тренер.

Нагадаємо, що збірна України обіграла Боруссію із рахунком 2:1. Голи забили: Носс (14) – Мудрик (9), Піхальонок (82).

Зараз дивляться

Щодо гри футболістів Мудрика та Піхальонка, то Петраков зазначив, що це була контрольна гра, і нікого зараз не треба хвалити.

– Не треба робити поспішних висновків. Не треба хвалити хлопців. Попереду в нас головна гра. Я ще подумаю, кого виставити у складі. Це контрольний матч, а в офіційних все буде по-іншому. Хлопці забили, я їх похвалив, йдемо далі, – сказав головний тренер збірної.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка