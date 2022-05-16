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Факти / Спорт

У Білорусі та Росії не покажуть Олімпійські ігри у 2026 та 2028 роках

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олімпійський вогонь

Міжнародний олімпійський комітет не допустив Росію та Білорусь до участі у тендері на придбання телевізійних прав для показу Олімпійських ігор у 2026 та 2028 роках. Про це повідомляє пресслужба МОК.

Зазначається, що права на медіа в РФ та Білорусі наразі вилучені з тендерного процесу.

Тендерні документи ухвалювалися до 25 квітня. Повідомлення, опубліковане 24 лютого 2022 року, включало Білорусь та Російську Федерацію, але потім країни-агресори були позбавлені права брати участь у тендері через порушення Олімпійського перемир’я.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

Літня Олімпіада 2028 відбудеться в американському штаті Каліфорнія в Лос-Анджелесі.

Наступні за ліком Олімпійські ігри відбудуться у 2024 році у Парижі. Відомо, що церемонія відкриття змагань у столиці Франції вперше в історії відбудеться не на стадіоні, а на річці.

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Джерело: МОК

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Фото: Depositphotos

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