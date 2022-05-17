Айнтрахт – Рейнджерс: де дивитися фінал Ліги Європи та прогноз букмекерів

Травень, 17 в 18:59

У фінальному матчі Ліги Європи з футболу сезону-2021/22 зустрінуться німецький Айнтрахт Франкфурт та шотландський Рейнджерс. Матч відбудеться 18 травня у Севільї на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Де дивитися матч Айнтрахт – Рейнджерс?

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі MEGOGO.

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Прогноз букмекерів на гру Айнтрахт – Рейнджерс

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олівера Гласнера. На перемогу орлів приймають ставки з коефіцієнтом 2.41. Успіх Рейнджерс оцінюють в 3.05. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.35.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі зі словенським рефері Славко Вінчичем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Томаж Кланчник та Андраж Ковачич. Четвертим рефері буде серб Срджан Йованович. Арбітр VAR із Нідерландів – Пол ван Букель.

Айнтрахт виграв свій квартет на стадії групового етапу, не зазнавши жодної поразки. На стадії плей-оф команда Гласнера розібралася із російським Зенітом, іспанським Бетісом, каталонською Барселоною та англійським Вест Гемом.

Рейнджерс завершив груповий етап другим у своєму квартеті, пропустивши вперед французький Ліон. У плей-оф команда з Глазго вибила з боротьби дортмундську Боруссію, сербську Црвену Звезду, португальську Брагу та німецький Лейпциг.