Травень, 17 в 19:23

Збірна України з футболу та хорватська Рієка проведуть товариський матч 18 травня. Спаринг відбудеться у Хорватії на стадіоні Руєвіца о 19.00 за київським часом.

Це третій контрольний матч синьо-жовтих у межах підготовки до півфінального поєдинку плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної Шотландії, що відбудеться 1 червня.

Де дивитися матч Рієка – Україна?

У прямій трансляції матч покажуть телеканали Футбол 1 та Індиго TV.

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Також прямий ефір із Хорватії буде доступний на платформі oll.tv та YouTube-каналі УАФ.

Прогноз букмекерів на гру Рієка – Україна

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу України приймають ставки з коефіцієнтом 1.35. Успіх Рієки оцінюють в 8.10. На нічию дають коефіцієнт – 5.40.

У першому спарингу збірна України здобула перемогу над менхенгладбахською Боруссією з рахунком 2:1. Голами у матчі відзначилися дебютанти Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.