Рієка – Україна: де дивитися матч та прогноз букмекерів
Збірна України з футболу та хорватська Рієка проведуть товариський матч 18 травня. Спаринг відбудеться у Хорватії на стадіоні Руєвіца о 19.00 за київським часом.
Це третій контрольний матч синьо-жовтих у межах підготовки до півфінального поєдинку плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної Шотландії, що відбудеться 1 червня.
Де дивитися матч Рієка – Україна?
У прямій трансляції матч покажуть телеканали Футбол 1 та Індиго TV.
Також прямий ефір із Хорватії буде доступний на платформі oll.tv та YouTube-каналі УАФ.
Прогноз букмекерів на гру Рієка – Україна
На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу України приймають ставки з коефіцієнтом 1.35. Успіх Рієки оцінюють в 8.10. На нічию дають коефіцієнт – 5.40.
У першому спарингу збірна України здобула перемогу над менхенгладбахською Боруссією з рахунком 2:1. Голами у матчі відзначилися дебютанти Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.