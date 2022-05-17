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Факти / Спорт

Шевченко, Мессі та Ето’О проведуть благодійний матч на підтримку українських біженців

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Андрій Шевченко
Фото: Getty Images

Колишній нападник каталонської Барселони Самуель Ето’О вирішив допомогти українським біженцям, які через повномасштабне вторгнення Росії в Україну змушені були покинути свої домівки.

Про це повідомляє італійський ресурс Tuttomercatoweb.

Камерунець ініціює благодійний футбольний матч, у якому візьме участь легенда Мілану, київського Динамо та екснаставник збірної України Андрій Шевченко.

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Очікується, що гра відбудеться 23 травня на стадіоні россонері та неррадзурі Сан-Сіро.

— Я одразу відчув близькість Самуеля та цього проєкту. Ми поділяємо наміри створити світ, вільний від дискримінації, і в такий момент я можу лише зробити себе доступним для моєї України та протягнути руку допомоги тим, хто далеко від дому.

Ось чому я вирішив спробувати надати багатьом сім’ям подобу нормальності в такій драматичній і важкій ситуації, – сказав Шевченко.

Окрім Ето’О та Шевченка у матчі візьмуть участь й інші легенди світового футболу, серед яких Жуліо Сезар, Хав’єр Дзанетті, Франческо Тотті, Пауло Дібала, Андреа Пірло, Філіппо Інзагі, Веслі Снейдер та Ліонель Мессі.

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Джерело: Tuttomercatoweb 

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