Шевченко, Мессі та Ето’О проведуть благодійний матч на підтримку українських біженців
Колишній нападник каталонської Барселони Самуель Ето’О вирішив допомогти українським біженцям, які через повномасштабне вторгнення Росії в Україну змушені були покинути свої домівки.
Про це повідомляє італійський ресурс Tuttomercatoweb.
Камерунець ініціює благодійний футбольний матч, у якому візьме участь легенда Мілану, київського Динамо та екснаставник збірної України Андрій Шевченко.
Очікується, що гра відбудеться 23 травня на стадіоні россонері та неррадзурі Сан-Сіро.
— Я одразу відчув близькість Самуеля та цього проєкту. Ми поділяємо наміри створити світ, вільний від дискримінації, і в такий момент я можу лише зробити себе доступним для моєї України та протягнути руку допомоги тим, хто далеко від дому.
Ось чому я вирішив спробувати надати багатьом сім’ям подобу нормальності в такій драматичній і важкій ситуації, – сказав Шевченко.
Окрім Ето’О та Шевченка у матчі візьмуть участь й інші легенди світового футболу, серед яких Жуліо Сезар, Хав’єр Дзанетті, Франческо Тотті, Пауло Дібала, Андреа Пірло, Філіппо Інзагі, Веслі Снейдер та Ліонель Мессі.
Джерело: Tuttomercatoweb