Шевченко, Мессі та Ето’О проведуть благодійний матч на підтримку українських біженців

Колишній нападник каталонської Барселони Самуель Ето’О вирішив допомогти українським біженцям, які через повномасштабне вторгнення Росії в Україну змушені були покинути свої домівки.

Про це повідомляє італійський ресурс Tuttomercatoweb.

Камерунець ініціює благодійний футбольний матч, у якому візьме участь легенда Мілану, київського Динамо та екснаставник збірної України Андрій Шевченко.

Очікується, що гра відбудеться 23 травня на стадіоні россонері та неррадзурі Сан-Сіро.

— Я одразу відчув близькість Самуеля та цього проєкту. Ми поділяємо наміри створити світ, вільний від дискримінації, і в такий момент я можу лише зробити себе доступним для моєї України та протягнути руку допомоги тим, хто далеко від дому.

Ось чому я вирішив спробувати надати багатьом сім’ям подобу нормальності в такій драматичній і важкій ситуації, – сказав Шевченко.