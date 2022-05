Айнтрахт – Рейнджерс: де дивитися фінал Ліги Європи та прогноз букмекерів

У фінальному матчі Ліги Європи з футболу сезону-2021/22 зустрінуться німецький Айнтрахт Франкфурт та шотландський Рейнджерс. Матч відбудеться 18 травня у Севільї на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі MEGOGO.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олівера Гласнера. На перемогу орлів приймають ставки з коефіцієнтом 2.33. Успіх Рейнджерс оцінюють в 3.15. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.45.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі зі словенським рефері Славко Вінчичем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Томаж Кланчник та Андраж Ковачич. Четвертим рефері буде серб Срджан Йованович. Арбітр VAR із Нідерландів – Пол ван Букел.

