Травень, 18 в 14:23

Збірна України з футболу та хорватська Рієка проведуть товариський матч 18 травня. Спаринг відбудеться у Хорватії на стадіоні Руєвіца о 19.00 за київським часом.

Це третій контрольний матч синьо-жовтих у межах підготовки до півфінального поєдинку плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної Шотландії, що відбудеться 1 червня.

Де дивитися матч Рієка – Україна?

У прямій трансляції матч покажуть телеканали Футбол 1 та Індиго TV.

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Також прямий ефір із Хорватії буде доступний на платформі oll.tv та YouTube-каналі УАФ.

Прогноз букмекерів на гру Рієка – Україна

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу України приймають ставки з коефіцієнтом 1.30. Успіх Рієки оцінюють в 8.80. На нічию дають коефіцієнт – 6.00.

Гімн України перед матчем виконає українська співачка Світлана Тарабарова.

Офіційна заявка збірної України на гру:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов, (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов, (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава). Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк), Тарас Качараба (Славія, Чехія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук (усі — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук (усі — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина). Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Бєсєдін (Динамо Київ), Данило Сікан (Ганза, Німеччина).

У першому спарингу збірна України здобула перемогу над менхенгладбахською Боруссією з рахунком 2:1. Голами у матчі відзначилися дебютанти Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.

Другий спаринг проти італійського Емполі теж завершився перемогою збірної України з рахунком 3:1. Голами відзначилися Роман Яремчук, Олександр Караваєв та Олександр Піхальонок.