Збірна України розписала нічию з хорватською Рієкою

Травень, 18 в 21:00

Збірна України з футболу провела третій контрольний матч в межах підготовки до півфіналу плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

Підопічні Олександра Петракова зустрічалися з хорватським клубом Рієка. Гра відбулася в однойменному хорватському місті та завершилася з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі на 24-й хвилині відкрив півзахисник Денис Гармаш. Спершу Артем Довбив заволодів м’ячем у штрафному, відкинув на Віталія Буяльського, який відпасував на хід Гармашу. А динамівець пробив зльоту точно у дев’ятку.

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Ще до перерви Рієці вдалося відновити паритет у зустрічі після точного удару Йосіпа Дрміча.

Після перерви збірна України провела хорошу атаку, в якій Олександру Зубкову вдалося поцілити у пусті ворота. Втім, гол відразу ж скасували, адже Артем Бєсєдін перед цим опинився у положенні поза грою.

Нагоду вийти уперед синьо-жовті мали ще під завісу гру, але Віктор Циганков змарнував момент після розіграшу кутового.

У першому спарингу збірна України здобула перемогу над менхенгладбахською Боруссією з рахунком 2:1. Голами у матчі відзначилися дебютанти Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.

Другий спаринг проти італійського Емполі теж завершився перемогою збірної України з рахунком 3:1. Голами відзначилися Роман Яремчук, Олександр Караваєв та Олександр Піхальонок.