Айнтрахт переміг Рейнджерс у серії пенальті у фіналі Ліги Європи-2022

Травень, 19 в 1:01

Айнтрахт Франкфурт став переможцем Ліги Європи розіграшу сезону-2021/22. У фінальному матчі, який відбувся в іспанській Севільї на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан, підопічні Олівера Гласнера здолали шотландський Рейнджерс після серії пенальті з рахунком 1:1 (пен. 5:4).

Перший гострий момент у зустрічі створили орли на 11-й хвилині. Дайті Камада вийшов на побачення з воротарем шотландців, але не зумів переграти Аллана МакГрегора. Слідом нагоду відзначитися отримав Ансгар Кнауфф, але МакГрегор парирував його удар у правий кут воріт.

Відповідь Рейнджерс послідувала з ударом Джо Арібо, якому для точності не вистачило кількох сантиметрів, щоб кулястий влучив у сітку воріт орлів.

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На 30-й хвилині матчу Філіп Костіч пробив поруч зі стійкою, а через дві хвилини знову взяв участь у штурмі воріт джерс. Серб зреагував на відскок м’яча і щільно пробив з лінії штрафного, але кулястий пролетів знову поруч зі стійкою. Попри невдалі спроби орлів було помітно, що Костич добряче полоскотав нерви МакГрегору.

Після перерви Рафаель Борре впав у штрафному під час боротьби з суперником. Арбітр Славко Вінчич пішов дивитися відеоповтор, але пенальті так і не побачив. Водночас шотландці, які ледь не отримали призначення одинадцятиметрового у свої ворота, кинулися в атаку. Джо Арібо пробивав після пасу від Раян Кент, але м’яч пролетів повз ворота.

Та гол назрівав у зустрічі і рахунок вдалося відкрити нігерійцю Арібо після помилки в обороні орлів. А точніше Тута втратив рівновагу, прослизнувся та не встиг зупинити Арібо, який вийшов віч-на-віч з Траппом. І як тут не загадати горезвісне падіння екстренера джерс Стівена Джеррарда у період його гри за Ліверпуль у матчі з Челсі у 2005-му році. Флешбек перед очима блимнув у футбольних фанів у цьому моменті.

Відновити паритет у зустрічі відразу намагався Єспер Ліндстрем, але захисник заблокував його удар. Слідом свій шанс змарнував Камада, пробивши вище воріт. Та штурм продовжувався і на 69-й хвилині Костіч після пасу від Борре пробив у нижній кут воріт.

Гра повільно переходила в екстратайм, але завершити гру за 90-хвилин ще мав надію той же Костіч, Втім у вирішальний момент пробив повз ворота.

В екстратаймі команди обмінялися гострими моментами. Спершу Крістіан Якич пробив з дальньої дистанцій вище воріт, а потім Кент перевірив на пильність Траппа, пробивши у лівий кут воріт.

Після рахунку 1:1 за підсумками двох таймів та екстратаймів, новий чемпіон Ліги Європи визначався у серії пенальті. За Рейнджерс не забив Аарон Ремзі, що вартувало команді чемпіонських медалей. Натомість п’ять футболістів Айнтрахта не схибили з одинадцяти метрів.

Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4)