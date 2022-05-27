Ліверпуль – Реал Мадрид: де дивитися фінал Ліги чемпіонів та прогноз букмекерів

Травень, 26 в 21:21

У фінальному матчі Ліги чемпіонів з футболу сезону-2021/22 зустрінуться англійський Ліверпуль та іспанський Реал Мадрид. Зустріч відбудеться 28 травня у передмісті Парижа на стадіоні Стад де Франс.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Де дивитися Ліверпуль – Реал?

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на відеосервісах MEGOGO та Volia TV.

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Прогноз букмекерів на гру Ліверпуль – Реал

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Юргена Клоппа. На перемогу мерсисайдців приймають ставки з коефіцієнтом 2.04. Успіх Реалу оцінюють в 3.60. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.75.

На те, що Ліверпуль здобуде перемогу у додатковий час, дають 9.90, тоді як на мадридську команду – 13.00. На успіх команд після серії пенальті коефіцієнт однаковий – 12.00.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі з французьким рефері Клеманом Тюрпеном. Йому асистуватимуть співвітчизники: Ніколя Дано та Сіріль Гренгор. Четвертим рефері буде Бенуа Бастьєн. Арбітр VAR також із Франції – Жером Брісар. Його асистентами будуть італійці – Массіміліано Ірраті та Філіпо Мелі.

Ліверпуль на груповій стадії зустрічався з мадридським Атлетіко, Порту та Міланом. У цих матчах підопічні Клоппа жодного разу не програли, здобувши максимальну кількість очок – 18. У плей-оф мерсисайдці пройшли міланський Інтер, португальську Бенфіку та іспанський Вільярреал у півфіналі.

З однією поразкою від молдовського Шерифа свою групу пройшов Реал, набравши 15 очок. Окрім клубу з Тирасполя у квартеті з галактикос були ще донецький Шахтар та міланський Інтер. У плей-оф команда Карло Анчелотті здолала французький ПСЖ, англійські Челсі та у півфіналі Манчестер Сіті.

Востаннє команди зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів у 2018 році у Києві. Тоді перемога дісталася клубу із Мадрида.