Травень, 26 в 15:23

Очільник Європейського футбольного союзу (УЄФА) Александер Чеферін висловився про участь клубів із Росії у майбутніх розіграшах єврокубків.

В інтерв’ю Sky Sports Italia він заявив, що організація недооцінила дії Росії, яка здійснила повномасштабне вторгнення на територію суверенної України.

— Ми всі невірно оцінювали ситуацію в попередні місяці, ніхто не міг уявити, що почнеться війна. Коли це почалося, ми всі думали, що це може тривати кілька тижнів. Тому зараз дуже складно припустити, що станеться. Я не впевнений, що російські клуби зможуть знову зіграти у єврокубках. Ми зробимо все можливе, щоб українські клуби мали змогу грати у своїх турнірах, – сказав президент УЄФА.

2 травня УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від участі у міжнародному сезоні-2022/2023.

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Російські команди відсторонили від участі у єврокубках сезону-2022/23, Ліги націй УЄФА, чемпіонату Європи-U21, жіночому Євро-2022, а також від участі у кваліфікації жіночого чемпіонату світу 2023 року.

Також заявка Росії на проведення чемпіонату Європи у 2028 та 2032 була відхилена.

На початку березня УЄФА ухвалив рішення виключити Росію з претендентів на путівку до ЧС-2022 у Катарі. Це рішення дозволило Польщі відразу вийти до фіналу плей-оф відбору.