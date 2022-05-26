Рома на чолі з Моурінью взяла перший в історії трофей Ліги конференцій
Італійська Рома стала переможницею Ліги конференцій сезону-2021/22. У фінальному матчі римляни здолали нідерландський Феєнорд з рахунком 1:0. Гра відбулася у Тирані (Албанія) на стадіоні Арена Комбетаре.
Єдиний гол у зустрічі у першому таймі забив Ніколо Дзаньоло, завдавши точного удару у лівий кут воріт після пасу від Джанлуки Манчіні.
Після перерви захисник нідерландців Гернот Траунер мав нагоду зрівняти рахунок, але м’яч зрадницьки влучив у штангу воріт. Після відскоку кулястого підібрав Гус Тіль, але Руй Патрісіу зумів виручити вовків у небезпечному моменті.
Відразу після цього Іштрван Ковач пішов дивитися спірний момент з грою рукою у Браяна Крістанте, але у підсумку причин для пенальті не побачив.
Здавалося, Феєнорд ось-ось дотисне Рому, але португалець Патрісіу був на висоті на полі арени у Тирані і нівелював загрозу після удару Тірелла Маласії.
Під кінець матчу Лоренцо Пеллегріні класно пробив після прострілу у штрафний, але Юстін Бейло парирував.
Таким чином, завдяки перемозі над Феєнорд італійська Рома вписала своє ім’я до історії, як перший переможець Ліги конференцій. Для Роми – це перший євротрофей за 61 рік.
Рома – Феєнорд – 1:0
- Рома: Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Карсдорп (Вінья, 89), Мхітарян (Олівейра, 17), Крістанте, Залевскі (Спінаццола, 67), Дзаньоло (Верету, 67), Пеллегріні, Абрахам (Шомуродов, 89).
- Феєнорд: Бейло, Гертрюйда, Траунер (Педерсен, 74), Сенесі, Маласія (Джаханбахш, 88), Тіль (Торнстра, 59), Еурснес, Кекчу (Волемарк, 88), Нельсон (Лінссен, 74), Дессерс, Сіністерра.
- Голи: Дзаньоло, 32