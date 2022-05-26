Рома на чолі з Моурінью взяла перший в історії трофей Ліги конференцій

Травень, 26 в 0:15

Італійська Рома стала переможницею Ліги конференцій сезону-2021/22. У фінальному матчі римляни здолали нідерландський Феєнорд з рахунком 1:0. Гра відбулася у Тирані (Албанія) на стадіоні Арена Комбетаре.

Єдиний гол у зустрічі у першому таймі забив Ніколо Дзаньоло, завдавши точного удару у лівий кут воріт після пасу від Джанлуки Манчіні.

Після перерви захисник нідерландців Гернот Траунер мав нагоду зрівняти рахунок, але м’яч зрадницьки влучив у штангу воріт. Після відскоку кулястого підібрав Гус Тіль, але Руй Патрісіу зумів виручити вовків у небезпечному моменті.

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Відразу після цього Іштрван Ковач пішов дивитися спірний момент з грою рукою у Браяна Крістанте, але у підсумку причин для пенальті не побачив.

Здавалося, Феєнорд ось-ось дотисне Рому, але португалець Патрісіу був на висоті на полі арени у Тирані і нівелював загрозу після удару Тірелла Маласії.

Під кінець матчу Лоренцо Пеллегріні класно пробив після прострілу у штрафний, але Юстін Бейло парирував.

Таким чином, завдяки перемозі над Феєнорд італійська Рома вписала своє ім’я до історії, як перший переможець Ліги конференцій. Для Роми – це перший євротрофей за 61 рік.

Рома – Феєнорд – 1:0