Збірна України вилетіла до Глазго на матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії
Збірна України з футболу перебралася до Глазго, де 1 червня зіграє півфінальний матч плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 проти команди Шотландії.
Сьогодні синьо-жовті провели останнє тренування перед генеральною репетицією на Гемпден Парк безпосередньо перед грою проти шотландців. У занятті взяли участь 24 виконавці. А Денис Попов, який травмувався в одному з товариських матчів, завершив програму реабілітації і завтра має повернутися до загальної групи.
До Шотландії вилетіли усі 25 гравців, присутніх на зборі. Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін приєднається до команди сьогодні безпосередньо у Глазго.
Завтра у збірної заплановане передматчеве тренування на Гемпден Парк, а також пресконференція головного тренера Олександра Петракова та футболіста команди.
Список гравців національної збірної України
- Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).
- Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).
- Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Ганза, Німеччина).
В останньому товариському матчі збірна України розписала мирову з хорватською Рієкою. До цього підопічні Петракова здобули перемоги над Боруссією Менхенгладбах (2:1) та над італійським Емполі (3:1).