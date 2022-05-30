Травень, 30 в 19:30

Збірна України з футболу перебралася до Глазго, де 1 червня зіграє півфінальний матч плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 проти команди Шотландії.

Сьогодні синьо-жовті провели останнє тренування перед генеральною репетицією на Гемпден Парк безпосередньо перед грою проти шотландців. У занятті взяли участь 24 виконавці. А Денис Попов, який травмувався в одному з товариських матчів, завершив програму реабілітації і завтра має повернутися до загальної групи.

До Шотландії вилетіли усі 25 гравців, присутніх на зборі. Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін приєднається до команди сьогодні безпосередньо у Глазго.

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Завтра у збірної заплановане передматчеве тренування на Гемпден Парк, а також пресконференція головного тренера Олександра Петракова та футболіста команди.

Список гравців національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал, Іспанія). Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина). Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Ганза, Німеччина).

В останньому товариському матчі збірна України розписала мирову з хорватською Рієкою. До цього підопічні Петракова здобули перемоги над Боруссією Менхенгладбах (2:1) та над італійським Емполі (3:1).