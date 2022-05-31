Травень, 31 в 15:06

Збірна України у середу, 1 червня, проведе півфінальний матч плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної Шотландії. Зустріч відбудеться на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Прогноз на матч Шотландія – Україна

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Стіва Кларка. На перемогу збірної Шотландії приймають ставки з коефіцієнтом 2.39. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 3.35. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.15.

На те, що тартанова армія здобуде перемогу в овертаймі дають – 10.00. Відповідний успіх українців оцінюють у 12.00. Шанси на успіх обох команд після серії пенальті оцінюють у 9.50.

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Матч довірили судити нідерландській бригаді арбітрів на чолі із рефері Дані Маккелі. Йому асистуватимуть співвітчизники: Хессел Стігстра та Ян де Врей. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Сердар Гьозюбюк.

Відповідальним арбітром за систему VAR буде Паулюс ван Букел. Йому асистуватиме Йохем Камфейс.

Це буде третя зустріч команд в історії. Команди зустрічалися у матчі відбору на чемпіонат Європи у 2006 та 2007 роках. У домашньому матчі українці здобули перемогу з рахунком 2:0, а на виїзді зазнали поразки 1:3.

Спочатку матч Шотландія – Україна був запланований на 24 березня, але через повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ на українські території гру перенесли на червень.

Переможець одноматчевої зустрічі Шотландія – Україна вийде до фіналу плей-оф відбору на ЧС-2022, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на Мундіаль проти команди Уельсу.