Набагато більше, ніж футбол: Шевченко про гру відбору на ЧС-2022 проти Шотландії

Червень, 01 в 15:06

Легенда українського футболу Андрій Шевченко каже, що півфінальний матч плей-оф відбору на ЧС-2022 проти Шотландії для українців “набагато більше, ніж футбол”.

Національна команда України претендує на участь у другому в історії незалежності країни чемпіонаті світу з футболу. Вперше синьо-жовті брали участь у футбольному Мундіалі у 2006 році, коли турнір відбувався у Німеччині, та дійшли до 1/4 фіналу.

Спочатку матч Шотландія – Україна мав відбутися 24 березня, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ФІФА перенесла зустріч на червень.

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— Матч у Шотландії – це надія країни. Поїздка на чемпіонат світу зараз дуже важлива для України. Мотивація неймовірна. На мою думку, потрібно відкласти результат і зосередитися на грі. Нам потрібно грати для вболівальників, для всієї України, для тих, хто вдома, для тих, хто захищає країну, для тих, хто покинув країну, – сказав BBC Sport екснаставник збірної України.

Переможець зустрічі у Глазго у неділю, 5 червня, зустрінеться з командою Уельсу у Кардіффі за останню європейську путівку до Катару.

— Я знаю, що стадіон буде переповнений, а шотландські вболівальники, а також ті, хто буде дивитися гру у всьому світі, українці чи ні, будуть вболівати. Я вірю, що ми можемо перемогти, а потім здолати Уельс, щоб вийти на ЧС. Гравці знають, що їм потрібно робити, – сказав Шевченко.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков, каже, що моральний дух його гравців “захмарний”.

— Немає потреби впливати на них чи щось говорити. Вони досвідчені футболісти і прекрасно все розуміють, – сказав Петраков.

Для української команди підготовка до гри вийшла непростою. Гравці готувалися за межами країни впродовж місяця на тренувальних полях у Словенії. Синьо-жовті провели три спаринги проти клубів із Німеччини, Італії та Хорватії в межах підготовки.