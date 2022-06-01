Червень, 01 в 14:06

Збірна України у середу, 1 червня, проведе півфінальний матч плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної Шотландії. Зустріч відбудеться на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Прогноз на матч Шотландія – Україна

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Стіва Кларка. На перемогу збірної Шотландії приймають ставки з коефіцієнтом 2.39. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 3.45. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.05.

На те, що тартанова армія здобуде перемогу в овертаймі дають – 9.90. Відповідний успіх українців оцінюють у 12.00. Шанси на успіх обох команд після серії пенальті оцінюють у 9.20.

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Матч довірили судити нідерландській бригаді арбітрів на чолі із рефері Дані Маккелі. Йому асистуватимуть співвітчизники: Хессел Стігстра та Ян де Врей. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Сердар Гьозюбюк.

Відповідальним арбітром за систему VAR буде Паулюс ван Букел. Йому асистуватиме Йохем Камфейс.

Це буде третя зустріч команд в історії. Команди зустрічалися у матчі відбору на чемпіонат Європи у 2006 та 2007 роках. У домашньому матчі українці здобули перемогу з рахунком 2:0, а на виїзді зазнали поразки 1:3.

Офіційна заявка збірної України на гру:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов, (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов, (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава). Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Тарас Качараба (Славія, Чехія), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Тарас Качараба (Славія, Чехія), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія).

Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія). Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія).

Із тих футболістів, які зараз перебувають у Глазго, до офіційної заявки не потрапили Данило Сікан (Ганза, Німеччина), Денис Попов (Динамо Київ) та Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Спочатку матч Шотландія – Україна був запланований на 24 березня, але через повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ на українські території гру перенесли на червень.

Переможець одноматчевої зустрічі Шотландія – Україна вийде до фіналу плей-оф відбору на ЧС-2022, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на Мундіаль проти команди Уельсу.