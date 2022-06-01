Червень, 01 в 0:20

Футболіст збірної України Олександр Зінченко не зміг стримати сліз, говорячи про війну на батьківщині під час пресконференція перед матчем проти Шотландії.

– По-перше, я хотів би подякувати за всю підтримку надану українському народу, допомогу Шотландській футбольній асоціації, їхній збірній, тренерському штабу, футболістам. Я розмовляв із кількома гравцями збірної Шотландії. Дуже дякую їм за підтримку. Настрій бойовий. Кожен із гравців розуміє ситуація, що відбувається в нашій країні. Хочу запевнити всіх, що завтра кожен гравець віддаватиме себе не на сто відсотків, а на всі двісті, – зазначив Зінченко.

Він додав, що неможливо описати те, що відбувається в Україні. Футболіст заявив, що Україна – країна свободи, яка ніколи не здається.

Зараз дивляться

– Можливо, багато країн не розуміють, що сьогодні це Україна, а завтра вони можуть бути. Тому ми маємо бути об’єднані та разом перемогти російську агресію, – зазначив Олександр Зінченко.

Також він розповів, що зброю в руках тримав кілька разів, тому від нього користі більше в Англії. Футболіст займається гуманітарними питаннями та висвітленням війни в Україні.

– Я впевнений, що за нами спостерігатиме вся Україна. Ми відчуватимемо її підтримку. Ми можемо багато говорити, але треба все доводити на полі. Завтра ми спробуємо зробити наших людей щасливими та гордими, – заявив Зінченко.