Де дивитися матч Уельс — Україна у фіналі плей-оф відбору на ЧС-2022

Червень, 03 в 13:59

Збірна України зустрінеться із командою Уельсу у межах матчу фіналу плей-оф відбору до чемпіонату світу-2022. Гра відбудеться 5 червня у Кардіффі на стадіоні Кардіфф Сіті.

Початок матчу о 19.00 за київським часом.

Де дивитися матч Уельс — Україна?

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Футбол 1 та Індиго TV (тимчасовий транслятор контенту ТРК Україна, – Ред.). Останній також доступний на відеосервісі Megogo.

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Це буде четверта зустріч команд в історії. Раніше збірні двічі зустрічалися у відборі на чемпіонат світу 2002 року та у товариському матчі у 2016 році. У 2001 році обидва матчі завершилися нічийним рахунком 1:1, а у товариському матчі фортуна була на боці драконів – 1:0.

У півфінальному матчі відбору 5 червня збірна України здолала Шотландію з рахунком 3:1. Голами у матчі відзначилися Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик. Уельс у півфіналі обіграв Австрію з рахунком 2:1.

Переможець одноматчевого протистояння Уельс – Україна вийде до фінального розіграшу ЧС-2022 у Катарі.

В разі, якщо фортуна у матчі буде на боці синьо-жовтих, то на Мундіалі вони потраплять до квартету В, де за підсумками жеребкування гратимуть на стадії групового етапу з Англією, США та Іраном.