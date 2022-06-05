Уельс — Україна: прогноз букмекерів на матч плей-оф фіналу відбору на ЧС-2022

Червень, 05 в 12:15

Збірна України у неділю, 5 червня, проведе фінальний матч плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної Уельсу. Зустріч відбудеться на стадіоні Кардіфф Сіті у Кардіффі. Початок матчу о 19.00 за київським часом.

Прогноз на матч Уельс – Україна

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 2.70. Успіх драконів оцінюють в 2.90. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.15.

На те, що синьо-жовті здобудуть перемогу в овертаймі дають – 10.50. Відповідний успіх валлійців оцінюють у 11.00. Шанси на успіх обох команд після серії пенальті оцінюють у 9.50.

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Матч довірили судити іспанській бригаді арбітрів на чолі із рефері Антоніо Матеу Лаосом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Пау Себріан та Роберто дель Паломар. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Карлос дель Серро.

Відповідальним арбітром за систему VAR буде Хуан Мартінес. Йому асистуватиме Рікардо де Бургос.

Це буде четверта зустріч команд в історії. Раніше збірні двічі зустрічалися у відборі на чемпіонат світу 2002 року та у товариському матчі у 2016 році. У 2001 році обидва матчі завершилися нічийним рахунком 1:1, а у товариському матчі фортуна була на боці драконів – 1:0.

Офіційна заявка збірної України на гру:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов, (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов, (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава). Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Тарас Качараба (Славія, Чехія), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Тарас Качараба (Славія, Чехія), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія).

Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія). Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія).

Із тих футболістів, які зараз перебувають у Кардіффі, до офіційної заявки не потрапили Данило Сікан (Ганза, Німеччина), Денис Попов (Динамо Київ), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія) та Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).

У півфінальному матчі відбору 5 червня збірна України здолала Шотландію з рахунком 3:1. Голами у матчі відзначилися Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик. За шотландців забив Каллум МакГрегор.

Команда Уельсу у півфіналі відбору, який відбувся 24 березня, обіграла збірну Австрії з рахунком 2:1. Дублем у ворота австрійців відзначився Гарет Бейл.

Переможець одноматчевої зустрічі Уельс – Україна вийде до фінальної частини ЧС-2022 та потрапить до квартету В, де на нього чекають команди США, Ірану та Англії. Мундіаль у Катарі має стартувати 21 листопада та завершиться фінальним матчем 18 грудня 2022 року.