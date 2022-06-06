Де дивитися матч Ірландія — Україна у Лізі націй УЄФА

Червень, 06 в 17:45

Збірна України зустрінеться із командою Ірландії у межах матчу першого туру Ліги націй УЄФА сезону-2022/23 у дивізіоні В. Гра відбудеться 9 червня у Дубліні на стадіоні Авіва.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Де дивитися матч Ірландія — Україна?

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на платформі Oll.tv, телеканалах Футбол 1 та Індиго TV (тимчасовий транслятор контенту ТРК Україна, – Ред.). Останній також доступний на відеосервісі Megogo.

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Це буде перша зустріч команд в історії. Збірна України ще жодного разу не зустрічалася із зеленою армією, ані в товариських матчах, ані в турнірах.

У поточному розіграші Ліги націй збірна Україна виступає у дивізіоні В в одній групі з командами Шотландії, Вірменії та Ірландії. Попередній розіграш турніру синьо-жовті провели в елітному дивізіоні, звідки опустилися, не в останню чергу, після рішення швейцарського лікаря, якого запідозрили пізніше в упередженості.

У 2020 році збірна України мала зіграти зі Швейцарією у Лізі націй, але гру скасували після рішення лікаря Хастролла, який відправив команду на карантин. Пізніше УЄФА присудив збірній Україні технічну поразку з рахунком 3:0, яка дозволила швейцарцям залишитися в елітному дивізіоні.

У поточному розіграші Ліги націй збірна Ірландії вже провела першу зустріч, несподівано поступившись збірній Вірменії з рахунком 1:0 на виїзді. Для синьо-жовтих це буде перша гра у третьому за ліком розіграші турніру.