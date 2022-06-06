Ірландія — Україна: прогноз букмекерів на матч першого туру Ліги націй

Червень, 06 в 16:31

Збірна України у середу, 9 червня, проведе матч першого туру Ліги націй-2022/23 у дивізіоні В проти збірної Ірландії. Зустріч відбудеться на стадіоні Авіва у Дубліні. Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Прогноз на матч Ірландія – Україна

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Стівена Кенні. На перемогу збірної Ірландії приймають ставки з коефіцієнтом 2.41. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 3.30. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.15.

Матч довірили судити словацькій бригаді арбітрів на чолі з рефері Філіпом Гловою. Йому асистуватимуть співвітчизники: Данієль Полачек та Адам Єккель. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Міхал Оценаш.

Зараз дивляться

Це буде перша зустріч команд в історії. Збірна України ще жодного разу не зустрічалася із зеленою армією, ані в товариських матчах, ані в турнірах.

4 червня Ірландія вже провела першу зустріч у цьому розіграші Ліги націй, несподівано поступившись збірній Вірменії з рахунком 1:0 на виїзді. Для синьо-жовтих це буде перша гра у третьому за ліком розіграші турніру.

5 червня збірна України у фінальному матчі за вихід на чемпіонат світу-2022 поступилася команді Уельсу з рахунком 1:0 у Кардіффі. Єдиний м’яч у ворота нашої збірної було забито після рикошету від Андрія Ярмоленка.