У Кардіффі (Велика Британія) на стадіон перед матчем нашої збірної та збірної Уельсу українські фанати поквиталися із футболкою колишнього капітана Анатолія Тимощука.

Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

Так, перед грою українські вболівальники кинули на землю футболку із написом Тимощук та почали витирати об неї ноги. До речі, з іншої сторони на футболці написано Газпром.

A Tymoshchuk shirt get the door mat treatment in Cardiff today pic.twitter.com/dlbWXreE9n

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 5, 2022