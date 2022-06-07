Червень, 07 в 9:57

У Кардіффі (Велика Британія) на стадіон перед матчем нашої збірної та збірної Уельсу українські фанати поквиталися із футболкою колишнього капітана Анатолія Тимощука.

Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

Так, перед грою українські вболівальники кинули на землю футболку із написом Тимощук та почали витирати об неї ноги. До речі, з іншої сторони на футболці написано Газпром.

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– Витирайте ноги! Ми маємо поважати валлійців, наших гостей – витирайте ноги об цього покидька, який покинув нашу команду, – кричить один із фанатів і наголошує, що Тимощук працює на Газпром.

A Tymoshchuk shirt get the door mat treatment in Cardiff today pic.twitter.com/dlbWXreE9n — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 5, 2022

Варто зазначити, що колишній гравець збірної України та Шахтаря досі ніяк не прокоментував війну в Україні. До того ж він продовжує працювати у російському Зеніті.

Раніше головний тренер футбольного клубу Аль-Айн із ОАЕ Сергій Ребров припустив, що мовчання Анатолія Тимощука після повномасштабного російського вторгнення в Україну та його робота у пітерському Зеніті означає, що “працювати окрім як у Росії, йому ніде”.