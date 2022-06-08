Ірландія — Україна: прогноз букмекерів на матч першого туру Ліги націй

Червень, 08 в 15:31

Збірна України у середу, 8 червня, проведе матч першого туру Ліги націй-2022/23 у дивізіоні В проти збірної Ірландії. Зустріч відбудеться на стадіоні Авіва у Дубліні. Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Прогноз на матч Ірландія – Україна

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Стівена Кенні. На перемогу збірної Ірландії приймають ставки з коефіцієнтом 2.65. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 3.05. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.05.

Матч довірили судити словацькій бригаді арбітрів на чолі з рефері Філіпом Гловою. Йому асистуватимуть співвітчизники: Данієль Полачек та Адам Єккель. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Міхал Оценаш.

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Це буде перша зустріч команд в історії. Збірна України ще жодного разу не зустрічалася із зеленою армією, ані в товариських матчах, ані в турнірах.

Офіційна заявка збірної України на гру:

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Андрій Пятов, (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Андрій Пятов, (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава). Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Тарас Качараба (Славія, Чехія), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Тарас Качараба (Славія, Чехія), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія). Півзахисники: Михайло Мудрик (Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).

Михайло Мудрик (Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція). Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Ганза, Німеччина).

Із тих футболістів, які зараз перебувають у Дубліні, до офіційної заявки не потрапили Георгій Бущан (Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія) та Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія).

4 червня Ірландія вже провела першу зустріч у цьому розіграші Ліги націй, несподівано поступившись збірній Вірменії з рахунком 1:0 на виїзді. Для синьо-жовтих це буде перша гра у третьому за ліком розіграші турніру.

5 червня збірна України у фінальному матчі за вихід на чемпіонат світу-2022 поступилася команді Уельсу з рахунком 1:0 у Кардіффі. Єдиний м’яч у ворота нашої збірної було забито після рикошету від Андрія Ярмоленка.