Де дивитися матч Україна — Вірменія у Лізі націй УЄФА

Червень, 10 в 13:47

Збірна України зустрінеться з командою Вірменії у межах матчу третього туру Ліги націй УЄФА сезону-2022/23 у дивізіоні В. Гра відбудеться 11 червня у польському Лодзі на стадіоні ЛСК.

Початок матчу о 16.00 за київським часом.

Де дивитися матч Україна — Вірменія?

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на платформі Oll.tv, телеканалах Футбол 1 та Індиго TV (тимчасовий транслятор контенту ТРК Україна, – Ред.). Останній також доступний на відеосервісі Megogo.

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Це буде дев’ята зустріч команд в історії. П’ять разів матчі завершувалися перемогою синьо-жовтих, ще тричі – нічиєю. Востаннє українці та вірмени грали майже 20 років тому у відборі на чемпіонат Європи-2004. Зустріч на стадіоні Україна у Львові була багатою на голи та завершилася тріумфом синьо-жовтих – 4:3.

8 червня збірна України екстремальним складом перемогла Ірландію у першому матчі поточного розіграшу Ліги націй УЄФА. Зустріч завершилася з рахунком 1:0 завдяки голу Віктора Циганкова.

Наразі у турнірній таблиці групи 1 команди Шотландії, України та Вірменії мають по три очки. В Ірландії поки нуль після двох проведених матчів.