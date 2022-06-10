Україна — Вірменія: прогноз букмекерів на матч третього туру Ліги націй

Червень, 10 в 13:27

Збірна України у суботу, 11 червня, проведе матч третього туру Ліги націй-2022/23 у дивізіоні В проти збірної Вірменії. Зустріч відбудеться на стадіоні ЛСК у польському Лодзі. Початок матчу о 16.00 за київським часом.

Прогноз на матч Україна – Вірменія

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.25. Успіх вірменів оцінюють в 13.50. Нічийний результат зустрічі в основний час — 6.40.

Матч довірили судити польській бригаді арбітрів на чолі з рефері Даніелем Стефанскі. Йому асистуватимуть співвітчизники: Давід Голіс та Міхал Обукович. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Лукаш Кузьма.

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Відповідальним за систему VAR буде Петр Ласик. Йому асистуватиме Кжиштоф Мирмус.

Це буде дев’ята зустріч команд в історії. З них п’ять завершилися на користь синьо-жовтих, ще тричі команди розійшлися нічиєю. Вперше збірні зустрілися у відборі до ЧС-1998 – та гра у Києві завершилися з рахунком 1:1. Але востаннє українці та вірмени грали майже 20 років тому у відборі на чемпіонат Європи-2004. Зустріч на стадіоні Україна у Львові завершилася тріумфом синьо-жовтих – 4:3.

8 червня збірна України з перемоги над Ірландією з рахунком 1:0 стартувала у поточному розіграші Ліги націй. Єдиний гол у матчі забив Віктор Циганков.

Наразі у турнірній таблиці групи 1 команди Шотландії, України та Вірменії мають по три очки. В Ірландії наразі нуль після двох проведених матчів.