Легенда! Голкіпер Пятов провів останній матч у футболці збірної України

Червень, 11 в 18:06

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов провів останній матч за національну команду України з футболу.

37-річний футболіст вивів команду у статусі капітана на матч третього туру Ліги націй УЄФА сезону-2022/23 у дивізіоні В проти збірної Вірменії. У цьому матчі він зберіг свої ворота на замку, а збірна здобула розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Про те, що ця гра стане останньою для гравця у футболці синьо-жовтих, П’ятов повідомив сам напередодні у соціальній мережі Instagram.

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Він опублікував своє фото часів своїх перших викликів до табору синьо-жовтих.

— Цей хлопчина ще не здогадується, що останній матч за національну збірну він проведе 11 червня 2022 року, – написав воротар.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Андрей Пятов (@piat30)

Допис прокоментували українські та іноземні спортсмени. Партнер по позиції у Шахтарі та збірній Анатолій Трубін, ексгравець гірників Дуглас Коста та ексгравець збірної Жуніор Мораес написали: Легенда.

— Це той хлопець за якого я вийшла заміж 17 років тому? – відреагувала на пост дружина футболіста Юлія.

Андрій Пятов виступає за збірну України від 2007 року. У її складі він зіграв 102 матчі.

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Він був серед учасників чемпіонату світу-2006 року і разом із українською командою дійшов до чвертьфіналу Мундіалю. Тоді основним голкіпером збірної був Олександр Шовковський, тож на футбольному полі на ЧС-2006 сам Пятов жодного разу не з’явився.

Пятов потрапляв до заявки збірної Україна на Євро-2012, Євро-2016 та Євро-2020. У двох турнірах окрім останнього ЧЄ саме Пятов захищав ворота української команди.