Україна — Вірменія: прогноз букмекерів на матч третього туру Ліги націй

Червень, 11 в 13:01

Збірна України у суботу, 11 червня, проведе матч третього туру Ліги націй-2022/23 у дивізіоні В проти збірної Вірменії. Зустріч відбудеться на стадіоні ЛСК у польському Лодзі. Початок матчу о 16.00 за київським часом.

Прогноз на матч Україна – Вірменія

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.22. Успіх вірменів оцінюють в 14.50. Нічийний результат зустрічі в основний час — 6.70.

Матч довірили судити польській бригаді арбітрів на чолі з рефері Даніелем Стефанскі. Йому асистуватимуть співвітчизники: Давід Голіс та Міхал Обукович. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Лукаш Кузьма.

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Відповідальним за систему VAR буде Петр Ласик. Йому асистуватиме Кжиштоф Мирмус.

Офіційна заявка збірної України на гру:

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Андрій Пятов, (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Андрій Пятов, (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава). Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Денис Попов (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Тарас Качараба (Славія, Чехія), Віталій Миколенко (Евертон, Англія).

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Денис Попов (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Тарас Качараба (Славія, Чехія), Віталій Миколенко (Евертон, Англія). Півзахисники: Михайло Мудрик (Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія).

Михайло Мудрик (Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія). Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Ганза, Німеччина), Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія).

Із тих футболістів, які зараз перебувають у Лодзі, до офіційної заявки не потрапили Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія) та Олександр Сирота (Динамо Київ).

Це буде дев’ята зустріч команд в історії. З них п’ять завершилися на користь синьо-жовтих, ще тричі команди розійшлися нічиєю. Вперше збірні зустрілися у відборі до ЧС-1998 – та гра у Києві завершилися з рахунком 1:1. Але востаннє українці та вірмени грали майже 20 років тому у відборі на чемпіонат Європи-2004. Зустріч на стадіоні Україна у Львові завершилася тріумфом синьо-жовтих – 4:3.

8 червня збірна України з перемоги над Ірландією з рахунком 1:0 стартувала у поточному розіграші Ліги націй. Єдиний гол у матчі забив Віктор Циганков.

Наразі у турнірній таблиці групи 1 команди Шотландії, України та Вірменії мають по три очки. В Ірландії наразі нуль після двох проведених матчів.