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Україна — Вірменія: прогноз букмекерів на матч третього туру Ліги націй

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Збірна України з футболу
Фото: УАФ

Збірна України у суботу, 11 червня, проведе матч третього туру Ліги націй-2022/23 у дивізіоні В проти збірної Вірменії. Зустріч відбудеться на стадіоні ЛСК у польському Лодзі. Початок матчу о 16.00 за київським часом.

Прогноз на матч Україна – Вірменія

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.22. Успіх вірменів оцінюють в 14.50. Нічийний результат зустрічі в основний час — 6.70.

Матч довірили судити польській бригаді арбітрів на чолі з рефері Даніелем Стефанскі. Йому асистуватимуть співвітчизники: Давід Голіс та Міхал Обукович. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Лукаш Кузьма.

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Відповідальним за систему VAR буде Петр Ласик. Йому асистуватиме Кжиштоф Мирмус.

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Офіційна заявка збірної України на гру:

  • Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Андрій Пятов, (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).
  • Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Денис Попов (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Тарас Качараба (Славія, Чехія), Віталій Миколенко (Евертон, Англія).
  • Півзахисники: Михайло Мудрик (Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія).
  • Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Ганза, Німеччина), Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія).

Із тих футболістів, які зараз перебувають у Лодзі, до офіційної заявки не потрапили Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія) та Олександр Сирота (Динамо Київ).

Це буде дев’ята зустріч команд в історії. З них п’ять завершилися на користь синьо-жовтих, ще тричі команди розійшлися нічиєю. Вперше збірні зустрілися у відборі до ЧС-1998 – та гра у Києві завершилися з рахунком 1:1. Але востаннє українці та вірмени грали майже 20 років тому у відборі на чемпіонат Європи-2004. Зустріч на стадіоні Україна у Львові завершилася тріумфом синьо-жовтих – 4:3.

8 червня збірна України з перемоги над Ірландією з рахунком 1:0 стартувала у поточному розіграші Ліги націй. Єдиний гол у матчі забив Віктор Циганков.

Наразі у турнірній таблиці групи 1 команди Шотландії, України та Вірменії мають по три очки. В Ірландії наразі нуль після двох проведених матчів.

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