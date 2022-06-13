Де дивитися матч Україна — Ірландія у Лізі націй УЄФА
Збірна України зустрінеться з командою Ірландії у межах матчу четвертого туру Ліги націй УЄФА сезону-2022/23 у дивізіоні В. Гра відбудеться 14 червня у польському Лодзі на стадіоні ЛСК.
Початок матчу о 21.45 за київським часом.
Де дивитися матч Україна — Ірландія?
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на платформі Oll.tv, телеканалах Футбол 1 та Індиго TV (тимчасовий транслятор контенту ТРК Україна, – Ред.). Останній також доступний на відеосервісі Megogo.
Це буде друга зустріч команд в історії. Вперше команди зустрілися 8 червня у матчі другого туру Ліги націй. Гра на стадіоні Авіва у Дубліні завершилася перемогою збірної України з рахунком 1:0 завдяки голу Віктора Циганкова.
У попередньому турі синьо-жовті здолали у Лодзі збірну Вірменії. Гра завершилася з розгромним рахунком 3:0.
Наразі у турнірній таблиці групи 1 Україна посідає перше місце, маючи у своєму активі 6 очок у двох матчах. Другою йде Ірландія (3 очки у 3 матчах), третя Шотландія (3 очки у 2 матчах) і остання – Вірменія (3 очки у трьох матчах).