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Факти / Спорт

Де дивитися матч Україна — Ірландія у Лізі націй УЄФА

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Збірна України з футболу
Фото: УАФ

Збірна України зустрінеться з командою Ірландії у межах матчу четвертого туру Ліги націй УЄФА сезону-2022/23 у дивізіоні В. Гра відбудеться 14 червня у польському Лодзі на стадіоні ЛСК.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Де дивитися матч Україна — Ірландія?

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на платформі Oll.tv, телеканалах Футбол 1 та Індиго TV (тимчасовий транслятор контенту ТРК Україна, – Ред.). Останній також доступний на відеосервісі Megogo.

Зараз дивляться

Це буде друга зустріч команд в історії. Вперше команди зустрілися 8 червня у матчі другого туру Ліги націй. Гра на стадіоні Авіва у Дубліні завершилася перемогою збірної України з рахунком 1:0 завдяки голу Віктора Циганкова.

У попередньому турі синьо-жовті здолали у Лодзі збірну Вірменії. Гра завершилася з розгромним рахунком 3:0.

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Наразі у турнірній таблиці групи 1 Україна посідає перше місце, маючи у своєму активі 6 очок у двох матчах. Другою йде Ірландія (3 очки у 3 матчах), третя Шотландія (3 очки у 2 матчах) і остання – Вірменія (3 очки у трьох матчах).

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