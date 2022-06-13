Україна — Ірландія: прогноз букмекерів на матч четвертого туру Ліги націй

Червень, 13 в 19:59

Збірна України у вівторок, 14 червня, проведе матч четвертого туру Ліги націй-2022/23 у дивізіоні В проти збірної Ірландії. Зустріч відбудеться на стадіоні ЛСК у польському Лодзі. Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Прогноз на матч Україна – Ірландія

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.78. Успіх зеленої армії оцінюють в 5.40. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.50.

Матч довірили судити турецькій бригаді арбітрів на чолі з рефері Алі Палабийиком. Йому асистуватимуть співвітчизники: Шеркан Олгюнкан та Джейхун Сасігюзел. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Хюсейїн Гечек.

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Відповідальним за систему VAR буде Мете Калкаван. Йому асистуватиме Абдулла Езкара.

Це буде друга зустріч команд в історії. Вперше команди зустрілися 8 червня у матчі другого туру Ліги націй. Гра на стадіоні Авіва у Дубліні завершилася перемогою збірної України з рахунком 1:0 завдяки голу Віктора Циганкова.

Наразі у турнірній таблиці групи 1 Україна посідає перше місце, маючи у своєму активі 6 очок у двох матчах. Другою йде Ірландія (3 очки у 3 матчах), третя Шотландія (3 очки у 2 матчах) і остання – Вірменія (3 очки у трьох матчах).