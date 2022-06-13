Червень, 13 в 13:35

У Міжнародній залі боксерської слави увічнені імена вже двох українців: до неї офіційно включили легендарного українського боксера, ексчемпіона світу Володимира Кличка.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації. У повідомленні зазначається, що Володимир Кличко є переможцем Олімпійських ігор 1996 року у надважкій ваговій категорії.

Після цього він перейшов у професійний бокс, провів 69 боїв, з яких виграв 64 (53 – нокаутами). Володимир Кличко був чемпіоном світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015 роки), IBF (2006-2015 роки), IBO (2006-2015 роки), The Ring (2009-2015 роки), WBA (2011-2015 роки).

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Під час свого останнього поєдинку 29 квітня 2017 року в Лондоні Володимир Кличко зазнав поразки нокаутом від британця Ентоні Джошуа. Після цього український боксер вирішив завершити кар’єру.

Володимиру Кличку належить рекорд загальної тривалості володіння титулом чемпіона світу у важкій вазі (12 років та 2 дні).

Варто зазначити, що церемонія включення Кличка-молодшого у зал слави повинна була відбутися в Канастоті (штат Нью-Йорк, США) ще в червні 2021 року, проте її перенесли через пандемію коронавірусу.

Володимир Кличко не зміг поїхати до США на офіційну церемонію, оскільки зараз перебуває в Києві. Про це поінформував його брат, мер столиці Віталій Кличко.

Однак Кличко-молодший записав відеозвернення до учасників церемонії.

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Він зазначив, що коли починав свій шлях у боксі в 14 років, то використовував цей вид спорту як можливість для подорожей світом і не думав, що підніметься так високо в спорті та увійде до Міжнародної зали боксерської слави.

– Це величезна честь. На жаль, російська агресія і війна у моїй рідній країні завадили мені розділити з вами цю церемонію особисто. Ця війна змінила не лише мене, але й увесь світ. Я пам’ятаю, як колись бокс змінив моє життя. Він зробив мене кращою людиною. Навіть якщо спочатку це було трохи страшно, згодом я почав отримувати від цього задоволення. Це мене багато чому навчило, – наголосив Володимир Кличко.

Спортсмен також звернувся до американського боксера Роя Джонса, який у серпні 2015 року незаконно відвідував тимчасово окупований Крим та зустрівся там з главою країни-агресора РФ Володимиром Путіним. Згодом Джонс отримав громадянство РФ.

– Я дуже радий, що можу звернутися до всіх вас. Ну, майже до всіх. Є одна людина, до якої у мене є велике запитання. Вона порушила українське законодавство, в’їхавши на територію окупованого Криму з території Росії. Ця людина – Рой Джонс. Тож, Рою, ви на чиєму боці? На боці агресора чи на боці того, хто захищає своє право на життя? Я поважаю вас як бійця, але ставлю під сумнів ваш моральний компас, – зазначив Кличко.

Він також заявив, що необхідно створити єдину асоціацію для допомоги та підтримки спортсменів, зокрема й після завершення кар’єри, яка об’єднає аматорів і професіоналів.

Як відомо, першим українцем, який потрапив до Міжнародної зали боксерської слави, є нинішній мер Києва, ексчемпіон світу з боксу Віталій Кличко. Це сталося в червні 2018 року.

Довідка. Міжнародна зала боксерської слави (International Boxing Hall of Fame) – це зала слави і музей боксу, розташований у Канастоті (штат Нью-Йорк). Кандидатів на включення до зали слави обирають члени Американської асоціації журналістів, що пишуть про бокс (BWAA), та історики боксу. Церемонія включення відбувається щорічно в червні.

Як відомо, ще до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Володимир Кличко подав заяву та документи на приєднання до бригади територіальної оборони Києва.

А наприкінці лютого він звернувся до демократичного світу із закликом негайно допомогти зупинити війну в Україні, яку розпочала РФ.

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Джерело: IBHOF, Володимир Кличко, Віталій Кличко

Фото: Володимир Кличко