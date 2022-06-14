Червень, 14 в 13:14

Збірна України зустрінеться з командою Ірландії у межах матчу четвертого туру Ліги націй УЄФА сезону-2022/23 у дивізіоні В. Гра відбудеться 14 червня у польському Лодзі на стадіоні ЛСК.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Де дивитися матч Україна — Ірландія?

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на платформі Oll.tv, телеканалах Футбол 1 та Індиго TV (тимчасовий транслятор контенту ТРК Україна, – Ред.). Останній також доступний на відеосервісі Megogo.

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Це буде друга зустріч команд в історії. Вперше команди зустрілися 8 червня у матчі другого туру Ліги націй. Гра на стадіоні Авіва у Дубліні завершилася перемогою збірної України з рахунком 1:0 завдяки голу Віктора Циганкова.

У попередньому турі синьо-жовті здолали у Лодзі збірну Вірменії. Гра завершилася з розгромним рахунком 3:0.