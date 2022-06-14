Україна — Ірландія: прогноз букмекерів на матч четвертого туру Ліги націй

Червень, 14 в 13:59

Збірна України у вівторок, 14 червня, проведе матч четвертого туру Ліги націй-2022/23 у дивізіоні В проти збірної Ірландії. Зустріч відбудеться на стадіоні ЛСК у польському Лодзі. Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Прогноз на матч Україна – Ірландія

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.87. Успіх зеленої армії оцінюють в 4.80. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.40.

Матч довірили судити турецькій бригаді арбітрів на чолі з рефері Алі Палабийиком. Йому асистуватимуть співвітчизники: Шеркан Олгюнкан та Джейхун Сасігюзел. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Хюсейїн Гечек.

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Відповідальним за систему VAR буде Мете Калкаван. Йому асистуватиме Абдулла Езкара.

Офіційна заявка збірної України на гру:

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Дмитро Різник (Ворскла Полтава). Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Денис Попов, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Тарас Качараба (Славія, Чехія), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Денис Попов, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Тарас Качараба (Славія, Чехія), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія). Півзахисники: Михайло Мудрик (Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук (всі — Динамо Київ), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія).

Михайло Мудрик (Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук (всі — Динамо Київ), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія). Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Ганза, Німеччина).

Із тих футболістів, які зараз перебувають у Лодзі, до офіційної заявки не потрапили Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія) та Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1).

Це буде друга зустріч команд в історії. Вперше команди зустрілися 8 червня у матчі другого туру Ліги націй. Гра на стадіоні Авіва у Дубліні завершилася перемогою збірної України з рахунком 1:0 завдяки голу Віктора Циганкова.

Наразі у турнірній таблиці групи 1 Україна посідає перше місце, маючи у своєму активі 6 очок у 2 матчах. Другою йде Ірландія (3 очки у 3 матчах), третя Шотландія (3 очки у 2 матчах) і остання – Вірменія (3 очки у 3 матчах).