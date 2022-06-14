Україна — Ірландія: прогноз букмекерів на матч четвертого туру Ліги націй
Збірна України у вівторок, 14 червня, проведе матч четвертого туру Ліги націй-2022/23 у дивізіоні В проти збірної Ірландії. Зустріч відбудеться на стадіоні ЛСК у польському Лодзі. Початок матчу о 21.45 за київським часом.
Прогноз на матч Україна – Ірландія
На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.87. Успіх зеленої армії оцінюють в 4.80. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.40.
Матч довірили судити турецькій бригаді арбітрів на чолі з рефері Алі Палабийиком. Йому асистуватимуть співвітчизники: Шеркан Олгюнкан та Джейхун Сасігюзел. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Хюсейїн Гечек.
Відповідальним за систему VAR буде Мете Калкаван. Йому асистуватиме Абдулла Езкара.
Офіційна заявка збірної України на гру:
- Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).
- Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Денис Попов, Олександр Сирота (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Тарас Качараба (Славія, Чехія), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).
- Півзахисники: Михайло Мудрик (Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук (всі — Динамо Київ), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія).
- Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Ганза, Німеччина).
Із тих футболістів, які зараз перебувають у Лодзі, до офіційної заявки не потрапили Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія) та Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1).
Це буде друга зустріч команд в історії. Вперше команди зустрілися 8 червня у матчі другого туру Ліги націй. Гра на стадіоні Авіва у Дубліні завершилася перемогою збірної України з рахунком 1:0 завдяки голу Віктора Циганкова.
Наразі у турнірній таблиці групи 1 Україна посідає перше місце, маючи у своєму активі 6 очок у 2 матчах. Другою йде Ірландія (3 очки у 3 матчах), третя Шотландія (3 очки у 2 матчах) і остання – Вірменія (3 очки у 3 матчах).