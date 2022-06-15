Збірна України розписала нічию з Ірландією у матчі Ліги націй
Збірна України розійшлася нічиєю з командою Ірландії у матчі четвертого туру Ліги націй УЄФА сезону-2022/23. Зустріч відбулася у польському Лодзі на стадіоні ЛКС та завершилася з рахунком 1:1.
Перший хороший момент у матчі створили номінальні господарі поля, коли Руслан Маліновський потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, але голкіпер Куівін Келлехер не без проблем впорався з ударом.
Та ближче до екватору першого тайму Маліновський зазнав ушкодження у єдиноборстві з Джошем Калленом і змушений був достроково залишити поле.
Рахунок у матчі відкрила зелена армія на 32-й хвилині гри. Захисник Нейтан Коллінз після вдалого перехоплення пройшовся центром та увійшов до штрафного майданчика синьо-жовтих, обігравши на своєму шляху захист господарів, а потім пробив у кут воріт.
Українці відновили паритет у зустрічі відразу після перерви завдяки точному удару Артема Довбика. Спершу Андрій Ярмоленко увірвався до штрафного суперників, змістився та прострілив, звідки Довбик відправив м’яча у кут воріт Келлехера.
Таким чином, збірна України набрала 7 очок у трьох матчах поточного розіграшу Ліги націй та посідає першу сходинку у квартеті 1 дивізіону В. Другою йде Шотландія (6 очок у трьох матчах), Ірландія (4 очки у чотирьох матчах) третя, а замикає квартет Вірменія (3 очки у чотирьох матчах).
Україна – Ірландія – 1:1
- Україна: Різник, Миколенко, Матвієнко (Попов, 73), Забарний, Караваєв, Зінченко, Сидорчук, Маліновський (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбик (Сікан, 73), Ярмоленко.
- Ірландія: Келлехер, Коллінз, О’Ші, Леніхан, МакКлейн, Браун, Каллен, Молумбі (Гендрік, 67), Гоган (Кін, 56), Парротт (Огбене, 80), Найт (Гурігейн, 67).
- Голи: Довбик, 47 – Коллінз, 31
У першому матчі Ліги націй-2022/23 Україна мінімально здолала Ірландію у Дубліні з рахунком 1:0. А у другому в Лодзі підопічні Олександра Петракова розгромили збірну Вірменії 3:0.
Наступні матчі Ліги націй відбудуться вже восени. Виїзна гра синьо-жовтих проти Шотландії запланована на 21 вересня.