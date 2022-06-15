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Факти / Спорт

Збірна України розписала нічию з Ірландією у матчі Ліги націй

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Україна - Ірландія
Фото: Getty Images

Збірна України розійшлася нічиєю з командою Ірландії у матчі четвертого туру Ліги націй УЄФА сезону-2022/23. Зустріч відбулася у польському Лодзі на стадіоні ЛКС та завершилася з рахунком 1:1.

Перший хороший момент у матчі створили номінальні господарі поля, коли Руслан Маліновський потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, але голкіпер Куівін Келлехер не без проблем впорався з ударом.

Та ближче до екватору першого тайму Маліновський зазнав ушкодження у єдиноборстві з Джошем Калленом і змушений був достроково залишити поле.

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Рахунок у матчі відкрила зелена армія на 32-й хвилині гри. Захисник Нейтан Коллінз після вдалого перехоплення пройшовся центром та увійшов до штрафного майданчика синьо-жовтих, обігравши на своєму шляху захист господарів, а потім пробив у кут воріт.

Українці відновили паритет у зустрічі відразу після перерви завдяки точному удару Артема Довбика. Спершу Андрій Ярмоленко увірвався до штрафного суперників, змістився та прострілив, звідки Довбик відправив м’яча у кут воріт Келлехера.

Таким чином, збірна України набрала 7 очок у трьох матчах поточного розіграшу Ліги націй та посідає першу сходинку у квартеті 1 дивізіону В. Другою йде Шотландія (6 очок у трьох матчах), Ірландія (4 очки у чотирьох матчах) третя, а замикає квартет Вірменія (3 очки у чотирьох матчах).

Україна – Ірландія – 1:1

  • Україна: Різник, Миколенко, Матвієнко (Попов, 73), Забарний, Караваєв, Зінченко, Сидорчук, Маліновський (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбик (Сікан, 73), Ярмоленко.
  • Ірландія: Келлехер, Коллінз, О’Ші, Леніхан, МакКлейн, Браун, Каллен, Молумбі (Гендрік, 67), Гоган (Кін, 56), Парротт (Огбене, 80), Найт (Гурігейн, 67).
  • Голи: Довбик, 47 – Коллінз, 31

У першому матчі Ліги націй-2022/23 Україна мінімально здолала Ірландію у Дубліні з рахунком 1:0. А у другому в Лодзі підопічні Олександра Петракова розгромили збірну Вірменії 3:0.

Наступні матчі Ліги націй відбудуться вже восени. Виїзна гра синьо-жовтих проти Шотландії запланована на 21 вересня.

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