Збірна України розписала нічию з Ірландією у матчі Ліги націй

Червень, 14 в 23:38

Збірна України розійшлася нічиєю з командою Ірландії у матчі четвертого туру Ліги націй УЄФА сезону-2022/23. Зустріч відбулася у польському Лодзі на стадіоні ЛКС та завершилася з рахунком 1:1.

Перший хороший момент у матчі створили номінальні господарі поля, коли Руслан Маліновський потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, але голкіпер Куівін Келлехер не без проблем впорався з ударом.

Та ближче до екватору першого тайму Маліновський зазнав ушкодження у єдиноборстві з Джошем Калленом і змушений був достроково залишити поле.

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Рахунок у матчі відкрила зелена армія на 32-й хвилині гри. Захисник Нейтан Коллінз після вдалого перехоплення пройшовся центром та увійшов до штрафного майданчика синьо-жовтих, обігравши на своєму шляху захист господарів, а потім пробив у кут воріт.

Українці відновили паритет у зустрічі відразу після перерви завдяки точному удару Артема Довбика. Спершу Андрій Ярмоленко увірвався до штрафного суперників, змістився та прострілив, звідки Довбик відправив м’яча у кут воріт Келлехера.

Таким чином, збірна України набрала 7 очок у трьох матчах поточного розіграшу Ліги націй та посідає першу сходинку у квартеті 1 дивізіону В. Другою йде Шотландія (6 очок у трьох матчах), Ірландія (4 очки у чотирьох матчах) третя, а замикає квартет Вірменія (3 очки у чотирьох матчах).

Україна – Ірландія – 1:1

Україна: Різник, Миколенко, Матвієнко (Попов, 73), Забарний, Караваєв, Зінченко, Сидорчук, Маліновський (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбик (Сікан, 73), Ярмоленко.

Різник, Миколенко, Матвієнко (Попов, 73), Забарний, Караваєв, Зінченко, Сидорчук, Маліновський (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбик (Сікан, 73), Ярмоленко. Ірландія: Келлехер, Коллінз, О’Ші, Леніхан, МакКлейн, Браун, Каллен, Молумбі (Гендрік, 67), Гоган (Кін, 56), Парротт (Огбене, 80), Найт (Гурігейн, 67).

Келлехер, Коллінз, О’Ші, Леніхан, МакКлейн, Браун, Каллен, Молумбі (Гендрік, 67), Гоган (Кін, 56), Парротт (Огбене, 80), Найт (Гурігейн, 67). Голи: Довбик, 47 – Коллінз, 31

У першому матчі Ліги націй-2022/23 Україна мінімально здолала Ірландію у Дубліні з рахунком 1:0. А у другому в Лодзі підопічні Олександра Петракова розгромили збірну Вірменії 3:0.

Наступні матчі Ліги націй відбудуться вже восени. Виїзна гра синьо-жовтих проти Шотландії запланована на 21 вересня.