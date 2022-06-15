– Ці так звані спортивні “журналісти”, “коментатори” і “телеведучі” публічно закликають до війни проти України та підтримують військові злочини Росії на нашій території, – зазначили у міністерстві.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

В Україні ініціювали введення санкцій проти трьох російських спортивних журналістів-пропагандистів. Зокрема, Дмитра Губернієва, Антона Анісімова, Андрія Сидорчика.

У відомстві наголосили, що Губернієв, Анісімов і Сидорчик дозволяють собі неприйнятні висловлювання з приводу українських спортсменів.

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У Мінспорту додали, що на розгляді Кабміну перебуває ще один перелік з 10 кандидатів до списку санкцій.

Серед них президент Міжнародної федерації шахів, росіянин Аркадій Дворкович, шахіст з Криму Сергій Карякін, функціонери Юнармії Микита Нагорний, Віктор Кауров, Світлана Хоркіна, депутати Держдуми Валентина Терешкова, Анатолій Карпов та інші.

Крім того, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що українські спортсмени готові бойкотувати змагання у разі допуску до них представників Росії та Білорусі.

Джерело: Міністерство молоді та спорту України

Фото: Дмитро Губернієв