Щоб зіграти на Вімблдоні, російська тенісистка стала грузинкою

Червень, 20 в 21:09

Російська тенісистка Натела Дзаламідзе змінила громадянство за тиждень до трав’яного турніру серії Grand Slam Вімблдону. Це дозволяє їй взяти участь у турнірі.

29-річна новоспечена грузинка Дзаламідзе має взяти участь у парному турнірі на Вімблдоні у парі з тенісисткою із Сербії Александрою Круніч. Дзаламідзе посідає 44 місце у світовому рейтингу в жіночому парному розряді.

Раніше Вімблдон ухвалив рішення про заборону тенісистам з Росії та її союзниці Білорусі брати участь у турнірі після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

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У коментарі Insider Дзаламідзе заявила, що вже має грузинський паспорт і у неї подвійне громадянство.

Вона сказала, що роками обговорювала зміну національності з Федерацією тенісу Грузії.

— Це рішення було ухвалено, тому я маю шанс представляти Грузію на Олімпійських іграх у Парижі, які мають відбутися 2024 року, – заявила вона.

Міжнародна тенісна федерація підтвердила грузинський паспорт Дзаламідзе до закінчення терміну подачі заявок на Вімблдон минулого тижня.

— Національність гравців, яка визначається як прапор, під яким вони грають на професійних змаганнях, є узгодженим процесом, який регулюється турами та ITF, – сказав Insider речник Вімблдонського тенісного турніру.

На цьогорічному Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос. – Ред.) Дзаламідзе виступала під нейтральним прапором.

У квітні Вімблдон оголосив, що гравці з Росії та Білорусі будуть відсторонені від Вімблдону, який стартує 27 червня. Це рішення неоднозначно сприйняли в ATP та WTP, а також деякі гравці. Але організатори найстарішого двотижневого тенісного турніру залишилися непохитні.