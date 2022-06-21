Костюк та Цуренко сенсаційно обіграли сіяних на турнірі WTA в Істборні

Червень, 21 в 20:40

Українська тенісистка Марта Костюк здобула другу перемогу на трав’яному турнірі WTA 500 у британському Істборні.

У матчі другого кола, який тривав аж два дні, 19-річна Костюк сенсаційно здолала представницю топ-15 з Чехії Барбору Крейчикову у трьох сетах – 4:6, 6:3, 6:4.

Гра мала завершитися ще у понеділок, але через настання темряви судді ухвалили рішення перенести поєдинок на вівторок.

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Це була друга зустріч спортсменок, в якій українка знову взяла гору над чеською візаві. Для Марти це лише друга перемога над тенісисткою з першої двадцятки світового рейтингу.

Sealing the decisive break with a beauty @marta_kostyuk goes on to defeat Krejcikova 4-6, 6-3, 6-4 and reach the Eastbourne last 16!#RothesayInternational pic.twitter.com/i6FIHyZGPk — wta (@WTA) June 21, 2022

У 1/8 фіналу Костюк зіграє з переможницею матчу Жіл Белен Тайхманн (Швейцарія) – Гаррієт Дарт (Велика Британія).

Інша українська тенісистка Леся Цуренко теж здобула вольову перемогу на турнірі в Істборні.

У другому колі вона обіграла тенісистку з Казахстану Єлену Рибакіну, яка йде 21-ю у рейтингу WTA. Рахунок зустрічі – 1:6, 7:5, 6:3 на користь українки.

Раніше тенісистки не грали між собою. Цуренко вперше пробилася до третього кола цього турніру. Також для українки це перша перемога над суперницею з топ-30 у цьому сезоні.

У наступному раунді Леся змагатиметься проти Магди Лінетт з Польщі, яка посідає 66 місце.