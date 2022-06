Костюк та Цуренко сенсаційно обіграли сіяних на турнірі WTA в Істборні

Українська тенісистка Марта Костюк здобула другу перемогу на трав’яному турнірі WTA 500 у британському Істборні.

У матчі другого кола, який тривав аж два дні, 19-річна Костюк сенсаційно здолала представницю топ-15 з Чехії Барбору Крейчикову у трьох сетах – 4:6, 6:3, 6:4.

Гра мала завершитися ще у понеділок, але через настання темряви судді ухвалили рішення перенести поєдинок на вівторок.

Це була друга зустріч спортсменок, в якій українка знову взяла гору над чеською візаві. Для Марти це лише друга перемога над тенісисткою з першої двадцятки світового рейтингу.

Sealing the decisive break with a beauty

@marta_kostyuk goes on to defeat Krejcikova 4-6, 6-3, 6-4 and reach the Eastbourne last 16!#RothesayInternational pic.twitter.com/i6FIHyZGPk

— wta (@WTA) June 21, 2022