Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Костюк та Цуренко сенсаційно обіграли сіяних на турнірі WTA в Істборні

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Марта Костюк
Фото: Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк здобула другу перемогу на трав’яному турнірі WTA 500 у британському Істборні.

У матчі другого кола, який тривав аж два дні, 19-річна Костюк сенсаційно здолала представницю топ-15 з Чехії Барбору Крейчикову у трьох сетах – 4:6, 6:3, 6:4.

Гра мала завершитися ще у понеділок, але через настання темряви судді ухвалили рішення перенести поєдинок на вівторок.

Зараз дивляться

Це була друга зустріч спортсменок, в якій українка знову взяла гору над чеською візаві. Для Марти це лише друга перемога над тенісисткою з першої двадцятки світового рейтингу.

У 1/8 фіналу Костюк зіграє з переможницею матчу Жіл Белен Тайхманн (Швейцарія) – Гаррієт Дарт (Велика Британія).

Читайте
Невже ми настільки погані? Костюк про гендерний розрив в оплаті у тенісі

Інша українська тенісистка Леся Цуренко теж здобула вольову перемогу на турнірі в Істборні.

У другому колі вона обіграла тенісистку з Казахстану Єлену Рибакіну, яка йде 21-ю у рейтингу WTA. Рахунок зустрічі – 1:6, 7:5, 6:3 на користь українки.

Раніше тенісистки не грали між собою. Цуренко вперше пробилася до третього кола цього турніру. Також для українки це перша перемога над суперницею з топ-30 у цьому сезоні.

У наступному раунді Леся змагатиметься проти Магди Лінетт з Польщі, яка посідає 66 місце.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка