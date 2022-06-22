Українка Калініна здолала п’яту ракетку світу на турнірі в Істборні

Червень, 22 в 0:09

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здолала п’яту ракетку світу Марію Саккарі із Греції. Це сталося у межах другого кола трав’яного турніру серії WTA 500 у британському Істборні.

Трисетова зустріч тенісисток завершилася перемогою українки з рахунком 3:6, 7:5, 6:4. Калініна поступилася у першій партії, віддавши суперниці дві свої подачі. Але дотиснула Саккарі у другій, встановивши паритет у зустрічі. Вирішальна партія була теж за українкою.

Загалом гра тривала 2 години та 10 хвилин, за які Калініна зробила три подачі на виліт проти семи у суперниці. Калініна припустилася шістьох подвійних помилок, у Саккарі – чотири.

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У наступному раунді Калініна зіграє з Юлією Путінцевою з Казахстану. Зустріч запланована на 22 червня.

Окрім Калініної, боротьбу в Істборні серед українок продовжують вести Марта Костюк та Леся Цуренко. Обидві створили сенсацію, обігравши сіяних на турнірі спортсменок.

Костюк у трьох сетах взяла гору над 15-ю ракеткою світу Барборою Крейчиковою, а Цуренко здолала так само у трьох сетах представницю Казахстану Єлену Рибакіну.

Також перша ракетка України Ангеліна Калініна уперше у кар’єрі потрапила у посів третього тенісного турніру серії Grand Slam – Вімблдону, основна сітка якого стартує 27 червня.

Калініна – єдина представниця України, яка потрапила до посіву Вімблдону під 29-м номером.