Легкоатлетка Магучіх у Брно оновила власний світовий рекорд
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Українська легкоатлетка Ярослава Магучих на змаганнях у чеському Брно показала найкращий результат у стрибках цього сезону.
Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.
Так, українка оновила власний світовий рекорд сезону у стрибках у висоту, підкоривши позначку 203 см.
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Ще одна українка отримала нагороду на змаганнях: у Ірини Геращенко срібна медаль (1,97 м).
– Катерина Табашник лише за спробами поступилася Сафіні Садуллаєвій (1,91 м). У Юлії Чумаченко – 1,88 м, – розповіли у Федерації легкої атлетики України.
Стрибки у висоту. Брно. Жінки
- Ярослава Магучих (Україна) – 2.03 м
- Ірина Геращенко (Україна) – 1.97 м
- Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1.91 м
- Катерина Табашник (Україна) – 1.91 м
Раніше повідомлялося, що українка Влада Харькова здобула золото на дебютному чемпіонаті Європи з фехтування.