Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Легкоатлетка Магучіх у Брно оновила власний світовий рекорд

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ярослава Магучіх
Фото: Getty Images

Українська легкоатлетка Ярослава Магучих на змаганнях у чеському Брно показала найкращий результат у стрибках цього сезону.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Так, українка оновила власний світовий рекорд сезону у стрибках у висоту, підкоривши позначку 203 см.

Зараз дивляться

Ще одна українка отримала нагороду на змаганнях: у Ірини Геращенко срібна медаль (1,97 м).

– Катерина Табашник лише за спробами поступилася Сафіні Садуллаєвій (1,91 м). У Юлії Чумаченко – 1,88 м, – розповіли у Федерації легкої атлетики України.

Стрибки у висоту. Брно. Жінки

  1. Ярослава Магучих (Україна) – 2.03 м
  2. Ірина Геращенко (Україна) – 1.97 м
  3. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1.91 м
  4. Катерина Табашник (Україна) – 1.91 м

Раніше повідомлялося, що українка Влада Харькова здобула золото на дебютному чемпіонаті Європи з фехтування.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка