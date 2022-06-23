Червень, 23 в 12:26

Українська легкоатлетка Ярослава Магучих на змаганнях у чеському Брно показала найкращий результат у стрибках цього сезону.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Так, українка оновила власний світовий рекорд сезону у стрибках у висоту, підкоривши позначку 203 см.

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Ще одна українка отримала нагороду на змаганнях: у Ірини Геращенко срібна медаль (1,97 м).

– Катерина Табашник лише за спробами поступилася Сафіні Садуллаєвій (1,91 м). У Юлії Чумаченко – 1,88 м, – розповіли у Федерації легкої атлетики України.

Стрибки у висоту. Брно. Жінки

Ярослава Магучих (Україна) – 2.03 м Ірина Геращенко (Україна) – 1.97 м Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1.91 м Катерина Табашник (Україна) – 1.91 м

Раніше повідомлялося, що українка Влада Харькова здобула золото на дебютному чемпіонаті Європи з фехтування.