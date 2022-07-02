Липень, 01 в 21:02

Міністри спорту понад 30 європейських та неєвропейських країн закликають виключити Росію та Білорусь із міжнародних спортивних федерацій.

Про це заявив міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук.

Уже зараз спільну декларацію щодо подальших санкцій у сфері спорту підписали 25 країн Євросоюзу, а також Велика Британія, Ліхтенштейн, Ісландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Японія та Норвегія. Болгарії, Угорщини та Швейцарії немає у списку підписантів.

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– Вимагаємо припинення членства російських та білоруських спортивних спілок у міжнародних федераціях, виключення представників цих країн із керівних органів міжнародних федерацій, призупинення трансляції міжнародних спортивних заходів у Росії, – заявив міністр під час пресбрифінгу.

Міністр Бортнічук нагадав, що 8 березня, у розпал масштабної військової агресії, міністри спорту Європи та інших країн світу рекомендували міжнародним федераціям виключити російських та білоруських спортсменів та команди з міжнародних змагань, а також позбавити РФ і Білорусь права на проведення великих міжнародних заходів.

Нині ж міністри наголошують на повній підтримці декларації від 8 березня і вимагають:

призупинити членство російських та білоруських спортивних органів на національному рівні як членів міжнародних спортивних федерацій;

осіб, тісно пов’язаних із РФ та Білоруссю, зокрема державних службовців, мають усунути від впливових посад;

призупинити членство російських та білоруських спортивних органів у міжнародних спортивних федераціях, зокрема правління та організаційні комітети;

національним та міжнародним спортивним організаціям розглянути можливість призупинення трансляції своїх спортивних змагань у Росії та Білорусі.

Раніше повідомлялося, що договірні сторони Енергетичної хартії позбавили Росію і Білорусь статусу спостерігачів у спільноті, а також призупинили тимчасове застосування договору до Енергетичної хартії щодо Білорусі.