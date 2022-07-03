Сталі відомі подробиці підготовки боксера Усика до поєдинку з британцем Джошуа

Липень, 02 в 22:09

Український боксер Олександр Усік продовжує підготовку до бою проти британця Ентоні Джошуа.

Подробиці розповів спортивний журналіст Ігор Мартиненко в ефірі телеканалу FreeДім.

Бій-реванш спочатку мав відбутися 23 липня, але в результаті був перенесений на 20 серпня. Місце проведення – місто Джидда у Саудівській Аравії.

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За даними британських ЗМІ, організація поєдинку, що приймає стороні, обійдеться в $80 млн.

– Більша частина цієї суми піде командам Усіка та Джошуа, – зазначив Ігор Мартиненко.

Після перемоги у першій зустрічі боксерів, у вересні 2021 року, українець готується до поєдинку у статусі чемпіона у суперважкій вазі за версією WBA, WBO IBF. А ось британець підходить до бою як претендент.

Олександр Усик уже заявив, що незалежно від результату поєдинку, після бою він повернеться до України.

– Як тільки я закінчу бій і розберуся з рештою справ, я негайно поїду в Україну. Якщо маю бій 20-го, то 22-го я буду в Україні, – сказав український боксер.

Нещодавно боксери знову зійшлися віч-на-віч. У Лондоні відбулася традиційна передматчева пресконференція, кульмінацією якої стала дуель поглядів.

– Українець непорушно і грізно дивився в очі свого візаві, а потім зробив характерний жест, ніби ховає козацьку шаблю в піхви, – розповів журналіст.

Варто зазначити, що на пресконференції Усік з’явився у жовто-блакитній футболці з написом англійською “Кольори свободи”. Боксер знову носить зачіску у вигляді козацького чуба-оселедця. Тим самим Усик знову повернувся до образу, в якому отримав золото під час Олімпіади 2012 року в Лондоні.

Бій проти Джошуа стане для Усіка 20-м у кар’єрі. На сьогоднішній день український боксер залишається непереможним на професійному рингу.

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Джерело: FreeДом