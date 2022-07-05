Новий сезон УПЛ стартуватиме у Києві та чотирьох областях – Павелко

Липень, 04 в 22:03

Новий сезон української футбольної Прем’єр-ліги будуть грати у Києві та чотирьох областях. Про це розповів президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

За його словами, окрім столиці матчі УПЛ планують грати у Київській, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.

— Це ті наші регіони, які мають багато можливостей по футбольній інфраструктурі, – сказав він.

За його словами, список не остаточний, йде робота з усіма органами влади, щоб саме у цих регіонах розпочався чемпіонат.

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Павелко підкреслив, що список місць проведення ігор можуть розширити.

— Ми розуміємо, що це великий виклик, – додав він.

У червні повідомляли, що новий чемпіонат УПЛ розпочнеться в серпні. Тоді Павелко обіцяв, що чемпіонати відбудуться на всіх рівнях, тобто не лише розіграш УПЛ, а й Перша ліга, Друга ліга та жіночий чемпіонат.

Минулий розіграш чемпіонату України з футболу завершили достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії. Позиції у турнірній таблиці закріпили за підсумками 18 турів. У підсумку перше місце залишилося за Шахтарем, який випередив Динамо на два очки.