Липень, 08 в 9:32

Уранці 8 липня за українським часом в американському Бірмінгемі завершилась церемонія відкриття ХІ Всесвітніх ігор із неолімпійських видів спорту.

Українська делегація цьогоріч найбільша за всю історію – за медалі боротимуться 102 спортсмени.

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Як повідомив із місця події в ефірі національного марафону ведучий Фактів ICTV Андрій Ковальський, на українців у США чекав дуже теплий прийом.

– Збірну України на параді всі присутні на стадіоні зустрічали стоячи та з оплесками. Так тепло зустрічали лише американську збірну, тому що США є господарями змагань, – зазначив Андрій Ковальський.

Крім того, президент Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурена під час відкриття змагань заявив, що один долар із кожного проданого на Ігри квитка буде перераховано на відбудову та допомогу Україні.

Українців зустрічали стоячи: у США стартували Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту / 6 фотографий

ХІ Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту триватимуть у штаті Алабама із 7 до 17 липня.

За 10 днів найкращі спортсмени-неолімпійці розіграють 206 комплектів медалей у 30 видах спорту.

Українці виборюватимуть нагороди в 19 видах.

Уже сьогодні почнуться змагання з карате, пауерліфтингу та підводного плавання.

Джерело: Андрій Ковальський

Фото: Андрій Ковальський