Олександр Свіщов: Україна в топ-10 найкращих команд Європи з водного поло

Липень, 11 в 13:59

Україна – у топ-10 чемпіонату Європи серед жінок U-19. Потрапити у десятку найкращих – було завданням Олександри Мироненко та Євгена Скиби на континентальній першості.

Команда виконала основну мету, незважаючи на повномасштабну війну в Україні, адже в таких умовах не було можливостей для повноцінної підготовки.

На чемпіонаті Європи українки зіграли шість поєдинків, два з яких виграли і в чотирьох матчах поступилися. Відтак, замкнули десятку найсильніших на турнірі.

Зараз дивляться

Група D: Велика Британія-Україна – 8-13 (1-3, 4-5, 2-3, 1-2);

Група D: Україна-Португалія – 10-14 (3-1, 3-6, 3-4, 1-3);

Група D: Нідерланди-Україна – 24-3 (6-0, 8-1, 5-0, 5-2);

1/8 фіналу: Італія-Україна – 29-4 (6-0, 8-3, 7-1, 8-0);

Класифікація 9-12 місця: Швейцарія-Україна – 1-17 (1-2, 0-4, 0-4, 0-7);

Гра за 9-10 місця: Україна-Сербія – 4-12 (2-0, 1-5, 0-4, 1-3).

Виступ жіночої збірної на чемпіонаті Європи U-19 підсумував президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов.

– Олександре Юрійовичу, як оціните результат збірної України на чемпіонаті Європи в Ізраїлі?

– З огляду на те, що у нашій країні триває повномасштабна війна, дівчата не мали можливості повноцінно провести підготовку до чемпіонату Європи. Було багато труднощів організувати спільний та тривалий збір, адже усі гравці перебували у різних країнах Європи.

Повноцінно команда в повному складі тренувалась лише у Нідерландах десять днів, а далі – вже офіційні поєдинки. В Ізраїлі мені сподобались запал дівчат і характер, який вони демонстрували у кожному матчі.

Самовіддача була на дуже високому рівні, і результат я вважаю хорошим – Україна в топ-10 найкращих команд Європи з водного поло до 19 років.

Від імені керівництва ФВПУ, велика подяка дівчатам та тренерському штабу, що завдання, поставлені перед чемпіонатом, виконані.

– Як гадаєте, чи багато гравців зі збірної України U-19 можуть незабаром бути у національній жіночій команді?

– На сьогодні я бачу дуже великий потенціал в усіх дівчат, і те, що вони незабаром будуть у головній жіночій команді, – питання часу.

Якщо аналізувати наш склад, то в нас дуже багато юних ватерполісток, по віку вони на два-три роки молодші від суперниць на турнірі. Я бачив, як дівчата хвилювались перед кожним поєдинком в Ізраїлі.

– Зараз нам важко грати та конкурувати з лідерами чемпіонату: Італією чи Нідерландами, але, натомість, збірна гідно зіграла решту поєдинків проти Великої Британії, Португалії, Швейцарії та Сербії. Особисто мене тішить, що команда демонструвала характер і бійцівські якості в усіх матчах. У всіх дівчат горіли очі, був ось цей запал до перемоги, бажання гідно представити нашу країну на міжнародній арені.

За цю атмосферу і настрій у матчах хотів би окремо подякувати тренерському штабу – Олександрі Мироненко та Євгену Скибі. Була помітна синергія тренерів і команди.

Перед тренерами були непрості завдання – підтримувати психологічний стан дівчат, адже в Україні триває повномасштабна війна, а зовсім юні дівчатка перебувають без батьків по кілька місяців.

– Спортсменки постійно телефонували додому, аби почути голос батьків, із питанням, чи у них все добре і чи вони живі та здорові. Звісно, цей фактор неабияк психологічно впливав на підготовку команди, і тренери дуже багато морально підтримували дівчат та спілкувались. Дякую їм за виконану роботу і дякую дівчатам, що гідно представили Україну на міжнародній арені.

Зараз нам усім хочеться перемоги і завершення війни. Спортивний же фронт – за нами. Ми будемо докладати максимум зусиль, щоб Україну прославляти перемогами у водному поло на міжнародній арені.