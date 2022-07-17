Українка Кулініч стала чемпіонкою Всесвітніх ігор-2022 з Муай тай

Липень, 17 в 19:08

Українка Анастасія Кулініч стала чемпіонкою Всесвітніх ігор-2022 з таїландського боксу Муай Тай у ваговій категорії до 48 кг.

У фіналі вона впевнено перемогла спортсменку з Канади Реган Говінг. Це вже 14 золото Всесвітніх ігор і загалом 40 медаль. Україна піднялась на другу сходинку в медальному заліку.

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