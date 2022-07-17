Українка Кулініч стала чемпіонкою Всесвітніх ігор-2022 з Муай тай
Фото: Факти ICTV
Українка Анастасія Кулініч стала чемпіонкою Всесвітніх ігор-2022 з таїландського боксу Муай Тай у ваговій категорії до 48 кг.
У фіналі вона впевнено перемогла спортсменку з Канади Реган Говінг. Це вже 14 золото Всесвітніх ігор і загалом 40 медаль. Україна піднялась на другу сходинку в медальному заліку.
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Ведучий Факти. Спорт Андрій Ковальський розповів, що організатори Всесвітніх Ігор передали українському спорту $1 з кожного проданого квитка. Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка отримав чек на $54 тис.