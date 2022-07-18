Липень, 18 в 11:56

Збірна України показала найкращий результат за всю історію участі у Всесвітніх іграх – третє місце у медальному заліку.

Про це повідомив Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України.

Після виступів наших спортсменів у Бірмінгемі на рахунку України 45 медалей: 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових нагород.

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У завершальний день змагань українці вибороли шість нагород: три золоті, одну срібну та дві бронзові.

За словами міністра, колекцію українських медалей суттєво поповнили представники таїландського боксу Муай Тай. Чемпіонами Ігор стали: Анастасія Кулініч, Ігор Любченко, Олег Приймачов.

Срібну медаль виборов Олександр Єфіменко, а бронзова нагорода дісталася Владиславу Микитасю.

Також бронзовими призерами стали українські спортивні акробати — Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш, Юрій Савка, Тарас Яруш.

Вадим Гутцайт наголосив, що цей виступ українців є найкращим за всю історію участі нашої країни у Всесвітніх іграх.

Нагадаємо, що українська гімнастка Вікторія Онопрієнко здобула бронзу Всесвітніх ігор у США.

Українець Богдан Колмаков став чемпіоном Всесвітніх ігор-2022 у паркурі у дисципліні швидкість.

Фото: Вадим Гутцайт